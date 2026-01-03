Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wielkie odrodzenie Stocha w Innsbrucku, potem Tomasiak dał show. Polacy rozbudzili nadzieje

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Aktualizacja

Za nami półmetek 74. edycji Turnieju Czterech Skoczni. Po zmaganiach w Niemczech przyszedł czas na rywalizację w Austrii. Na sobotę zaplanowano kwalifikacje do niedzielnego konkursu w Innsbrucku, które poprzedził oficjalny trening. W nim najlepszy z Polaków okazał się Kacper Tomasiak. Oto wyniki wszystkich naszych reprezentantów po pierwszym i drugim treningu.

Zawodnik w kombinezonie narciarskim i kasku trzyma narty podczas zawodów skoków narciarskich, w tle widoczne rozmyte światła oraz zarys trybun.
Kacper TomasiakURS FLUEELEREast News

Po zmaganiach w Oberstdorfie i Garmisch-Partenkirchen rywalizacja Turnieju Czterech Skoczni przeniosła się do Austrii. W połowie zawodów najlepiej spośród zawodników prowadzonych przez Macieja Maciusiaka radzi sobie Kacper Tomasiak.

18-latek zajmuje obecnie dziewiąte miejsce w klasyfikacji generalnej turnieju. Dziesięć pozycji dalej jest Kamil Stoch. W czwartek Tomasiak zakończył konkurs w Ga-Pa na ósmej lokacie. Nic dziwnego, że znalazł się w składzie na zmagania w Austrii, a konkretnie na skoczni Bergisel (HS 128) w Innsbrucku.

Co polscy skoczkowie chcieliby dostać od Mikołaja? WIDEOInteria SportINTERIA.TV

Tomasiak nadal w formie. Tak Polacy skakali na treningu w Innsbrucku

W sobotę o godz. 11:45 rozpoczęła się sesja treningowa przed kwalifikacjami, które ruszą o godz. 14:30. Do Austrii Polacy udali się w nieco innym składzie. Oprócz Tomasiaka na belce startowej zasiedli Kamil Stoch, Maciej Kot, Paweł Wąsek oraz Dawid Kubacki, który zastąpił słabo spisującego się Piotra Żyłę.

Pierwszy z Polaków wystartował Dawid Kubacki. 35-latek wylądował na tylko na 114. metrze (55,6 pkt). Potem przyszedł czas na Kota i Wąska. Pierwszy z nich osiągnął 117 (62,4 pkt), a drugi o pół metra mniej (60,6 pkt).

Zobacz również:

Tadeusz Szostak-Berda
Turniej Czterech Skoczni

Koniec kariery Polaka. Austriackie konkursy Turnieju Czterech Skoczni będą jego ostatnimi

Tomasz Kalemba
Tomasz Kalemba

    Przedostatni był Stoch. Nasz trzykrotny indywidualny mistrz olimpijski doleciał do zaledwie do... 110. metra (55,7 pkt). Łagodnie mówiąc, nie był to najlepszy wynik. Wisienką na torcie był skok Kacpra Tomasiaka, który osiągnął aż 122,5 metra (76,9 pkt). 18-latek znów błysnął na tle swoich kolegów z kadry.

    Pierwszy trening za nami. Najlepszy był Domen Prevc (128 m). Drugie miejsce zajął Ryoyu Kobayashi (127 m), a trzecie Stephan Embacher (126 m). Przed nami druga sesja treningowa.

    Oto wyniki Polaków po pierwszym treningu w Innsbrucku

    • 14. Kacper Tomasiak
    • 32. Maciej Kot
    • 38. Paweł Wąsek
    • 49. Kamil Stoch
    • 50. Dawid Kubacki

    W drugim treningu Kubacki znów był pierwszym z Polaków. Tym razem nasz reprezentant zanotował koszmarne 104 metry (37,6 pkt). Nieco lepiej spisał się Maciej Kot. 118,5 metra (57,1 pkt) dało mu przez chwilę dziewiąte miejsce. Identyczną odległość zaliczył natomiast Paweł Wąsek (116,5 metra, 53,4 pkt).

    Wynik znacznie poprawił Kamil Stoch (120 m, 58,3 pkt), co szczególnie cieszy przed kwalifikacjami. Przed skokiem Kacpra Tomasiaka to 38-latek był najlepszym z Polaków. Chwilę później to jednak 18-latek znów skradł show. Tym razem skoczył aż 126,5 m (72,4 pkt) i wskoczył do pierwszej dziesiątki.

    W drugim z treningów pierwsze miejsce zajął Jan Hoerl (133 m), drugie Domen Prevc, a trzecie (125,5 m), a trzecie Ryoyu Kobayashi (124,5 m).

    Oto wyniki Polaków po drugim treningu w Innsbrucku:

    • 10. Kacper Tomasiak
    • 29. Kamil Stoch
    • 34. Maciej Kot
    • 42. Paweł Wąsek
    • 62. Dawid Kubacki

    Niedzielny konkurs rozpocznie się o godz. 13:30. Zapraszamy do relacji na żywo w Interii Sport.

    Zobacz również:

    Adam Buksa, Robert Lewandowski
    Piłka nożna

    Reprezentant Polski zaczął mówić o Lewandowskim. Nagle się wygadał, w tle transfer do USA

    Michał Chmielewski
    Michał Chmielewski
    Mężczyzna ubrany w czerwoną kurtkę z licznymi logotypami sponsorów oraz czapkę w barwach czerwono-czarno-białych niesie na ramieniu narty z widocznym napisem Fischer. Postać wygląda na zamyśloną, głowę trzyma lekko pochyloną.
    Kamil StochAndrzej Iwańczuk/ReporterEast News
    Zawodnik skoków narciarskich w pełnym stroju sportowym stoi z uniesioną ręką, trzymając narty. W tle widoczna publiczność oraz bannery reklamowe.
    Kacper TomasiakPZNmateriały prasowe
    Dawid Kubacki
    Dawid KubackiMarcin Golba/NurPhotoAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja