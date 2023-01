Skoki narciarskie. Nota marzeń Halvora Egnera Graneruda

Po pierwszej serii niedzielnego konkursu, która w końcówce rozgrywana była z dużymi przerwami, bo momentami wiatr dochodził nawet do 5 m/s, prowadził Norweg Halvor Egner Granerud. Zwycięzca Turnieju Czterech Skoczni poszybował fenomenalnie na 140. metr. Sędziowie docenili to i w notach za styl pojawiła się nawet jedna "20", czyli nota marzeń. Na drugiej pozycji znajdował się, odzyskujący blask, Kobayashi. On po skoku na 141 m przegrywał z Granerudem o 6,2 pkt. Trzecie miejsce dość niespodziewanie zajmował inny z Norwegów Johann Andre Forfang, który oddał najdłuższy skok - 143,5 m. On do swojego rodaka tracił 8,0 pkt. Ex aequo z Norwegiem na trzeciej pozycji znajdował się Słoweniec Timi Zajc, który skoczył 142 m.