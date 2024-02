Wielkie emocje w Lake Placid. Polak otarł się o podium

Początek konkursu nie przyniósł - jak to zazwyczaj bywa - dalekich lotów. Reprezentanci USA czy Rumunii nie przekroczyli choćby 112. metra. Pierwszym przykuwającym uwagę skokiem dla wielu mógł być ten w wykonaniu Simona Ammanna. Szwajcar startujący z numerem "18" był w centrum uwagi z powodu jego uczestnictwa w 500. konkursie indywidualnym Pucharu Świata w karierze. Po próbie wylądowanej na 109. metrze, która nie dawała większych nadziei na awans do rundy finałowej, stanął do zdjęcia z dyrektorem PŚ Sandro Pertile. Przygotowano specjalny baner na tę całą okoliczność.