Wielkie emocje na zakończenie Pucharu Świata. Polak na podium, dwóch w "10"

Skoki narciarskie. Wszyscy Polacy zaprezentowali się dobrze, oprócz Kubackiego

Pierwszym z Polaków był Dawid Kubacki . On pokazał się jak przez cały dotychczasowy sezon, czyli słabo . Wylądował na 194. metrze i z notą 151,6 pkt zajmował ostatnie miejsce.

Zdecydowanie lepiej było w przypadku pozostałych "Biało-Czerwonych". Kamil Stoch skoczył 227,5 m we wspaniałym stylu, dlatego nic dziwnego, że dostał aż dwie "20" , a w sumie 198,3 pkt i cieszył się ze swojej próby.

Przed występem Piotra Żyły sędziowie obniżyli rozbieg do dziewiątej belki. Nie przeszkodziło to Polakowi, który wylądował na 230. metrze, za co otrzymał notę 204,7 pkt, wychodząc na prowadzenie.