"Jakub Wolny z powodu choroby opuszcza kadrę na Raw Air. W trakcie ostatnich konkursów zastąpi go Andrzej Stękała" - ogłoszono. Później do tej informacji odniósł się sam skoczek.

Raw Air. Jakub Wolny o swojej chorobie i wyjeździe do domu "Co się odwlecze..."

W mediach społecznościowych 27-letni zawodnik opisał swoją sytuację i szczerze przyznał, że jest to dla niego duży zawód.

- Dzisiaj z trenerami podjęliśmy decyzję o powrocie do domu. Szkoda, bo miałem nadzieję polatać w Vikersund, ale co się odwlecze to nie uciecze - odgraża się Wolny.