Wielki wyczyn Prevca, historyczny dzień dla skoków. Sceny na Kulm

Po emocjonującej rywalizacji na zimowych igrzyskach olimpijskich zmagania związane z skokami narciarskimi przeniosły się znów typowo po egidę Pucharu Świata - i zawędrowały do Bad Mitterndorf.

Na słynnej Kulm doszło do dwóch indywidualnych konkursów i w obu triumfatorem okazał się Domen Prevc, zmierzający pewnym krokiem po Kryształową Kulę. Po niedzielnym współzawodnictwie "Domenator" przy tym mógł pochwalić się nie tylko wejściem na najwyższy stopień podium.

Puchar Świata. Wyjątkowy rekord Prevca, pod jednym względem przewyższył szereg legend

26-latek bowiem odnotował w ten sposób szóstą wygraną w PŚ z rzędu, a to oznacza wyrównanie rekordu wszech czasów, który wcześniej osiągało tylko pięciu innych sportowców: Kobayashi, Schlierenzauer, Hautamaeki, Morgenstern i Ahonen.

Jak przy tym zauważył Adam Bucholz, dziennikarz portalu Skijumping.pl i specjalista od statystyk, Prevc osiągnął te sześć triumfów mając na swym koncie najwyższą sumaryczną liczbę punktów przewagi nad drugimi zawodnikami. Reprezentant Słowenii zapisał tu przy swym nazwisku wynik 105,2 "oczek" - drugi pod tym względem w zestawieniu Ryoyu Kobayashi miał ich w sezonie 18/19 64,7. Różnica jest więc piorunująca.

Puchar Świata: Do końca sezonu pozostało 10 konkursów

Oczywiście Domen Prevc może jeszcze niebawem wyśrubować rekord - do zakończenia sezonu 25/26 pozostało bowiem 10 konkursów, w tym osiem indywidualnych. Następnym przystankiem dla skoczków będzie Lahti, gdzie między 6 a 8 marca odbędą się trzy rywalizacje, w tym jedna w duetach.

Zakończenie bieżącej kampanii nastąpi - bez zaskoczenia - w Planicy 29 marca. Na ten moment Prevc jako lider "generalki" ma 761 pkt przewagi nad drugim Kobayashim. Najwyżej z Polaków, na 17. pozycji, znajduje się Kacper Tomasiak.

Domen Prevc MATTHIAS SCHRADER East News

Domen Prevc ANNE-CHRISTINE POUJOULAT AFP

Domen Prevc Jure MAKOVEC AFP

Kacper Tomasiak: Jestem szczęśliwy, że dostajemy takie wsparcie Polsat Sport