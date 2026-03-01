Wielki wyczyn Prevca, historyczny dzień dla skoków. Sceny na Kulm

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Niedzielny konkurs Pucharu Świata w Bad Mitterndorf przyniósł kolejny zdecydowany triumf Domena Prevca, który nie tylko mógł cieszyć się ze zwycięstwa w zawodach, ale i wyrównania pewnego wyjątkowego rekordu. Słoweniec znalazł się w absolutnej elicie i można rzec, że stał się "największym wśród gigantów".

Skoczek narciarski w kombinezonie startowym i kasku, stojący z nartą w dłoni, uśmiechnięty pokazuje kciuki w górę. W tle widoczny fragment trybun i elementy infrastruktury zawodów.
Domen PrevcERWIN SCHERIAUAFP

Po emocjonującej rywalizacji na zimowych igrzyskach olimpijskich zmagania związane z skokami narciarskimi przeniosły się znów typowo po egidę Pucharu Świata - i zawędrowały do Bad Mitterndorf.

Na słynnej Kulm doszło do dwóch indywidualnych konkursów i w obu triumfatorem okazał się Domen Prevc, zmierzający pewnym krokiem po Kryształową Kulę. Po niedzielnym współzawodnictwie "Domenator" przy tym mógł pochwalić się nie tylko wejściem na najwyższy stopień podium.

Musiał pożyczyć narty, właśnie pobił rekord życiowy. Japończyk błyszczy na Kulm

Puchar Świata. Wyjątkowy rekord Prevca, pod jednym względem przewyższył szereg legend

26-latek bowiem odnotował w ten sposób szóstą wygraną w PŚ z rzędu, a to oznacza wyrównanie rekordu wszech czasów, który wcześniej osiągało tylko pięciu innych sportowców: Kobayashi, Schlierenzauer, Hautamaeki, Morgenstern i Ahonen.

Jak przy tym zauważył Adam Bucholz, dziennikarz portalu Skijumping.pl i specjalista od statystyk, Prevc osiągnął te sześć triumfów mając na swym koncie najwyższą sumaryczną liczbę punktów przewagi nad drugimi zawodnikami. Reprezentant Słowenii zapisał tu przy swym nazwisku wynik 105,2 "oczek" - drugi pod tym względem w zestawieniu Ryoyu Kobayashi miał ich w sezonie 18/19 64,7. Różnica jest więc piorunująca.

Po latach przypomnieli to Świątek. Poszło o Kamila Stocha, wystarczyło kilka słów

Puchar Świata: Do końca sezonu pozostało 10 konkursów

Oczywiście Domen Prevc może jeszcze niebawem wyśrubować rekord - do zakończenia sezonu 25/26 pozostało bowiem 10 konkursów, w tym osiem indywidualnych. Następnym przystankiem dla skoczków będzie Lahti, gdzie między 6 a 8 marca odbędą się trzy rywalizacje, w tym jedna w duetach.

Zakończenie bieżącej kampanii nastąpi - bez zaskoczenia - w Planicy 29 marca. Na ten moment Prevc jako lider "generalki" ma 761 pkt przewagi nad drugim Kobayashim. Najwyżej z Polaków, na 17. pozycji, znajduje się Kacper Tomasiak.

Zobacz również:

Piotr Żyła był najlepszym z Polaków w Bad Mitterndorf
Skoki Narciarskie

Żyła o krok od podium. Później takie słowa. "Nie wiecie, o co chodzi"

Maciej Brzeziński
Maciej Brzeziński
Skoczek narciarski ląduje na śnieżnej skoczni z rozpostartymi ramionami i uniesionymi dłońmi, ubrany w kombinezon sportowy oraz kask z goglami, tło stanowi jasna, zaśnieżona powierzchnia.
Domen PrevcMATTHIAS SCHRADER East News
Skoczek narciarski w locie podczas zawodów olimpijskich, ubrany w kombinezon startowy, kask i gogle, na tle ciemnego nieba.
Domen PrevcANNE-CHRISTINE POUJOULATAFP
Domen Prevc
Domen PrevcJure MAKOVECAFP
Kacper Tomasiak: Jestem szczęśliwy, że dostajemy takie wsparciePolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja