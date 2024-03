Wielki talent na skoczni. 14-latek lepszy od kadrowiczów. Trenerzy pod wrażeniem

Miłosz Malarz już od kilku sezonów znalazł się pod baczniejszą obserwacją fachowców. Niemal w każdej kategorii wiekowej brylował. Jest już - jak na swój wiek - dobrze zbudowany, a do tego ma znakomitą technikę.

Profil na platformie X "localSJresults" porównał wyniki ostatnich zawodów Orlen Cup w Szczyrku, które ze względu na bardziej wiosenne warunki, rozgrywane były w formie hybrydowej.



To niewiarygodne, co robi na skoczni polski 14-latek. Miłosz Malarz to wielki talent

Porównanie miało o tyle sens, że Malarz, rywalizujący w kategorii Chłopiec starszy, skakał z dużo niższego rozbiegu od rówieśników. Z tego samego, z którego ruszali zawodnicy w kategorii Open, śród których byli nasi kadrowicze.

W piątkowej rywalizacji w Szczyrku Malarz miał w swojej kategorii aż 41,5 pkt. przewagi nad drugim Rafałem Luberdą (LKS Poroniec Poronin). Skoczek KS Rutkowski zebrał notę 271 pkt. za skoki na odległość 78,5 m i 74 m na obiekcie HS 75.

Tego samego dnia, ale o nieco innej porze startowała kategoria Open. Rywalizacja odbywała się z tej samej belki startowej, co w kategorii, w której triumfował Malarz. Można zatem było porównać te wyniki. Tu triumfował Adam Niżnik (TS Wisła Zakopane) - 250,2 pkt. (76,0 i 75,0 m) przed Tomaszem Pilchem (WSS Wisła) - 246,4 pkt. (74,5 m i 75,0 m). Ten ostatni to zawodnik, który ma koncie punkty Pucharu Świata, występ w Turnieju Czterech Skoczni i triumfy w Pucharze Kontynentalnym. Obaj są kadrowiczami, a jednak uzyskali gorszy wynik od 14-latka. Reklama

W sobotę przewaga Malarza nad Luberdą wyniosła już 60,8 pkt.!!! To prawdziwa przepaść. W tym konkursie, skacząc z ósmej belki, uzyskał on odległości 73,5 m i 72 m, gromadząc 256,1 pkt.



W rywalizacji a kategorii Open, która skakała z tej samej belki, najlepszy był znowu Niżnik - 249,1 pkt. (76 m i 74,5 m) przed Pilchem - 244,5 pkt. (76 m i 74 m). Znowu zatem 14-latek zgromadził więcej punktów od nich. I po raz kolejny zlałby naszych kadrowiczów.



- Miłosz jest mocniejszy fizycznie od swoich rówieśników. Wygrywa w cuglach wszystko, jak leci i to skacząc z niższych belek. Są rzeczywiście takie porównania do rywalizacji, w której startowali kadrowicze, ale trzeba wziąć pod uwagę, że skakali o innej porze. Znacznie później. Gdyby jednak była jedna kategoria na tej skoczni, to myślę, że Malarz mógłby wygrać. To naprawdę wielki talent, ale on już od dłuższego czasu tak skacze - powiedział Maciej Maciusiak.

On jest świetnie poukładany technicznie. Próg mu oddaje w każdym skoku. Jest tam duża moc. A techniki, jaką dysponuje nie powstydziłby się teraz żaden z naszych najlepszych zawodników ~ dodał.

Malarz na co dzień trenuje z Łukaszem Rutkowskim. To były reprezentant Polski. Medalista mistrzostw świata juniorów i olimpijczyk z Vancouver (2010). 14-latkowi wcale nie jest łatwo, bo na zajęcia do Zakopanego dojeżdża aż z Mszany Górnej. To jest wielkie wyrzeczenie dla rodziców, którzy go dowożą, ale to właśnie ojciec chłopaka zgłosił się do Rutkowskiego. Reklama

Początkowo nie chciałem go przyjąć, bo miałem już zakończony nabór. To było dwa lata temu. Od tego czasu pracowaliśmy naprawdę bardzo ciężko. Początkowo skakał fatalnie technicznie, ale razem włożyliśmy w treningu wiele wysiłku i teraz są tego efekty. Miło, jeśli ktoś docenia pracę i trenera, i zawodnika ~ powiedział Rutkowski w rozmowie z Interia Sport.

To właśnie Malarz i starszy o dwa lata Dawid Dzioboń są prawdziwymi perłami w stajni Rutkowskiego. Ten młodszy na Wielkiej Krokwi skoczył już 128 metrów, a Dzioboń potrafił na tej samej skoczni pofrunąć aż 145 m.

- Obaj skaczą znakomicie stylowo, ale też pięknie lądują i zawsze otrzymują wysokie noty - cieszył się Rutkowski.

- Bardzo dużo rozmawiam ze swoimi zawodnikami. Widzę, że słuchają mnie. Starają się wyciągać wnioski. Mamy naprawdę znakomite relacje - dodał.

Niestety Malarza nie zobaczymy w zawodach FIS Cup na Wielkiej Krokwi im. Stanisława Marusarza w Zakopanem (15-17 marca). Oczywiście nie chodzi tu o złośliwość z czyjekolwiek strony, ale o przepisy. Te zabraniają występów w rywalizacji międzynarodowej pod egidą FIS tak młodym zawodnikom.



Miłosz Malarz / Tomasz Jagodziński/PZN / materiały prasowe

