Wielki sukces polskiego skoczka. Mamy pierwszy medal. Dramatyczny przebieg konkursu

Polska ekipa napawa mnie optymizmem. Są zmobilizowani, doskonale wiedzą po co tu przyjechali, także nie trzeba im tu wiele tłumaczyć – mają swoje cele i dążą do ich realizacji, to jest super. W Korei mamy mocną ekipę łyżwiarską, zarówno na torze długim, jak i krótkim. Kornelia Woźniak z short tracku jest mocna i aspiruje do medali, a na torze długim Hanka Mazur jak najbardziej też jest gotowa, aby medale stąd przywieźć. To byłby ogromny sukces dla tych dwóch dyscyplin, które – nie powiem na wyrost – ale między innymi dzięki nim, odradzają się w Polsce

~ powiedziała Katarzyna Bachleda-Curuś, dwukrotna medalistka igrzysk olimpijskich, wspierająca młodych łyżwiarzy na MZIO.