Wielki sukces Polaka. Jest podium. Długo nikt nie skoczył dalej
Już dziś podczas igrzysk olimpijskich zostaną rozdane medale w konkursie indywidualnym kobiet na normalnej skoczni. 7 lutego rywalizacja trwa jednak także wśród mężczyzn, ale w ramach Pucharu Kontynentalnego. Tym razem zawodnicy rywalizują na obiekcie normalnym w Kranju. Pierwszy trening okazał się szczęśliwy dla "Biało-Czerwonych", ponieważ triumfował w nim Maciej Kot. W głównych zawodach z kapitalnej strony pokazał się za to Dawid Kubacki. Na półmetku nikt nie wylądował dalej niż on. W drugiej serii mistrz globu z Seefeld przypieczętował podium.
Polscy skoczkowie póki co odgrywają pierwszoplanowe role w trwającym obecnie weekendzie w Kranju. Trening padł łupem Macieja Kota. Kilka godzin później o triumf w głównych zawodach walczył Dawid Kubacki. Doświadczony zawodnik po pierwszej serii prowadził ex aequo z Lucą Rothem. Ostatecznie nasz rodak zakończył zmagania na trzeciej lokacie. Triumfował wspomniany wcześniej obywatel naszych zachodnich sąsiadów. Tuż za nim uplasował się Jonas Schuster z Austrii.
Więcej informacji wkrótce.
Wyniki sobotniego konkursu PK w Kranju:
1. Luca Roth - 277 punktów
2. Jonas Schuster - 270,8
3. Dawid Kubacki - 270,2
4. Maximilian Ortner - 270,1
5. Maciej Kot - 269,3
…
24. Piotr Żyła - 246,7
28. Jakub Wolny - 237,1
29. Aleksander Zniszczoł - 236,8
33. Klemens Joniak - 117,8
51. Adam Niżnik - 105,1