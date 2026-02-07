Wielki sukces Polaka. Jest podium. Długo nikt nie skoczył dalej

Już dziś podczas igrzysk olimpijskich zostaną rozdane medale w konkursie indywidualnym kobiet na normalnej skoczni. 7 lutego rywalizacja trwa jednak także wśród mężczyzn, ale w ramach Pucharu Kontynentalnego. Tym razem zawodnicy rywalizują na obiekcie normalnym w Kranju. Pierwszy trening okazał się szczęśliwy dla "Biało-Czerwonych", ponieważ triumfował w nim Maciej Kot. W głównych zawodach z kapitalnej strony pokazał się za to Dawid Kubacki. Na półmetku nikt nie wylądował dalej niż on. W drugiej serii mistrz globu z Seefeld przypieczętował podium.