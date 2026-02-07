Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wielki sukces Polaka. Jest podium. Długo nikt nie skoczył dalej

Wojciech Kulak

Już dziś podczas igrzysk olimpijskich zostaną rozdane medale w konkursie indywidualnym kobiet na normalnej skoczni. 7 lutego rywalizacja trwa jednak także wśród mężczyzn, ale w ramach Pucharu Kontynentalnego. Tym razem zawodnicy rywalizują na obiekcie normalnym w Kranju. Pierwszy trening okazał się szczęśliwy dla "Biało-Czerwonych", ponieważ triumfował w nim Maciej Kot. W głównych zawodach z kapitalnej strony pokazał się za to Dawid Kubacki. Na półmetku nikt nie wylądował dalej niż on. W drugiej serii mistrz globu z Seefeld przypieczętował podium.

Polscy skoczkowie póki co odgrywają pierwszoplanowe role w trwającym obecnie weekendzie w Kranju. Trening padł łupem Macieja Kota. Kilka godzin później o triumf w głównych zawodach walczył Dawid Kubacki. Doświadczony zawodnik po pierwszej serii prowadził ex aequo z Lucą Rothem. Ostatecznie nasz rodak zakończył zmagania na trzeciej lokacie. Triumfował wspomniany wcześniej obywatel naszych zachodnich sąsiadów. Tuż za nim uplasował się Jonas Schuster z Austrii.

Więcej informacji wkrótce.

Wyniki sobotniego konkursu PK w Kranju:

1. Luca Roth - 277 punktów

2. Jonas Schuster - 270,8

3. Dawid Kubacki - 270,2

4. Maximilian Ortner - 270,1

5. Maciej Kot - 269,3

24. Piotr Żyła - 246,7

28. Jakub Wolny - 237,1

29. Aleksander Zniszczoł - 236,8

33. Klemens Joniak - 117,8

51. Adam Niżnik - 105,1

