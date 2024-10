Wielki sukces Pawła Wąska. Tak dobrze nie było jeszcze nigdy

Sezon letni w skokach narciarskich powoli dobiega końca. Za nami ostatni konkurs indywidualny panów w ramach Letniego Grand Prix, w którym punkty do klasyfikacji generalnej zdobyło dwóch "Biało-Czerwonych" - Dawid Kubacki zmagania ukończył na 28. miejscu, Paweł Wąsek natomiast uplasował się na 25. pozycji. Młodszy z podopiecznych Thomasa Thurnbichlera niemieckie Klingenthal z pewnością opuści zadowolony. Co prawda nie udało mu się stanąć na podium w sobotnim konkursie, jednak mimo to zapewnił sobie końcowy triumf w klasyfikacji generalnej LGP . Łącznie uzbierał on bowiem 329 punktów i wyprzedził drugiego Stefana Krafta o 24 "oczka".

