Wielki rywal Małysza przyznał się dopiero teraz. Nie do wiary, wyszło po latach
Adam Małysz miał paru wielkich rywali w trakcie swojej kariery, ale jednymi z najważniejszych byli Martin Schmitt i Janne Ahonen, którzy dziś chętnie współpracują z aktualnym szefem PZN. Przy okazji akcji Red Bulla, która miała okazać się niewinnym żartem, na jaw wyszła zaskakująca sytuacja sprzed lat. Martin Schmitt postawił Ahonena pod ścianą, a ten od razu się przyznał.
Ahonen wydawał się zawsze postacią mocno stonowaną i oszczędną w uczuciach. Okazało się jednak, że za kulisami potrafiło dochodzić do prawdziwych scen, co przyznał w krótkim nagraniu. Niewinna zabawa na końcu mogła kompletnie zszokować kibiców skoków narciarskich.
Adam Małysz znów współpracuje z legendami
Adam Małysz ponownie zdecydował się na współpracę z legendami skoków. Podobnie jak w ubiegłym roku i tym razem w Polsce zorganizowany zostanie konkurs skoków w punkt, w którym udział wezmą międzynarodowe gwiazdy, a kapitanami będą znani skoczkowie z lat ubiegłych.
"Legendy skoków, najlepsi skoczkowie PŚ i rywalizacja na precyzję - to wszystko już 1 kwietnia w Zakopanem na Red Bull Skoki w Punkt!" - reklamuje się wydarzenie na Instagramie. Tymczasem w sieci pojawiła się kolejna akcja promocyjna, w której udział wzięli m.in. Martin Schmitt i Janne Ahonen. Panowie zaskoczyli wszystkich.
Martin Schmitt zdobył się na wyznanie. Janne Ahonen od razu się przyznał
Skoczkowie grali w grę "podaję telefon", w której podawali do nagrania telefon tej osobie, która coś lubi lub coś zrobiła. Dzięki temu fani mogli lepiej poznać tych bardziej i tych mniej znanych skoczków narciarskich. W nagraniu udział wzięli Maciej Kot, Gregor Deschwanden, Adam Małysz, Martin Schmitt i Janne Ahonen.
Dwaj ostatni panowie postanowili zupełnie zaskoczyć. Niemiec z całej sytuacji dziś może się tylko śmiać, ale to, co powiedział, zabrzmiało niepokojąco. "Podaję telefon komuś, kto pewnego razu zaatakował mnie z gaśnicą" - powiedział. Następnie telefon powędrował na Janne Ahonena, który po prostu przyznał się, że chodzi o niego i tym samym zakończył nagranie. Tego po fińskim skoczku niewielu się spodziewało.