Wielki rywal Małysza przyznał się dopiero teraz. Nie do wiary, wyszło po latach

Ahonen wydawał się zawsze postacią mocno stonowaną i oszczędną w uczuciach. Okazało się jednak, że za kulisami potrafiło dochodzić do prawdziwych scen, co przyznał w krótkim nagraniu. Niewinna zabawa na końcu mogła kompletnie zszokować kibiców skoków narciarskich.

Adam Małysz znów współpracuje z legendami

Adam Małysz ponownie zdecydował się na współpracę z legendami skoków. Podobnie jak w ubiegłym roku i tym razem w Polsce zorganizowany zostanie konkurs skoków w punkt, w którym udział wezmą międzynarodowe gwiazdy, a kapitanami będą znani skoczkowie z lat ubiegłych.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

"Legendy skoków, najlepsi skoczkowie PŚ i rywalizacja na precyzję - to wszystko już 1 kwietnia w Zakopanem na Red Bull Skoki w Punkt!" - reklamuje się wydarzenie na Instagramie. Tymczasem w sieci pojawiła się kolejna akcja promocyjna, w której udział wzięli m.in. Martin Schmitt i Janne Ahonen. Panowie zaskoczyli wszystkich.

Martin Schmitt zdobył się na wyznanie. Janne Ahonen od razu się przyznał

Skoczkowie grali w grę "podaję telefon", w której podawali do nagrania telefon tej osobie, która coś lubi lub coś zrobiła. Dzięki temu fani mogli lepiej poznać tych bardziej i tych mniej znanych skoczków narciarskich. W nagraniu udział wzięli Maciej Kot, Gregor Deschwanden, Adam Małysz, Martin Schmitt i Janne Ahonen.

Dwaj ostatni panowie postanowili zupełnie zaskoczyć. Niemiec z całej sytuacji dziś może się tylko śmiać, ale to, co powiedział, zabrzmiało niepokojąco. "Podaję telefon komuś, kto pewnego razu zaatakował mnie z gaśnicą" - powiedział. Następnie telefon powędrował na Janne Ahonena, który po prostu przyznał się, że chodzi o niego i tym samym zakończył nagranie. Tego po fińskim skoczku niewielu się spodziewało.

Martin Schmitt, Adam Małysz IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler/Imago Sport and News/East News, Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Od lewej: Janna Ahonen, Noriaki Kasai, Sven Hannawald, Martich Schmitt i Adam Małysz w 2001 roku KAZUHIRO NOGI AFP