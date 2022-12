Mało brakowało, a w trakcie kwalifikacji do pierwszego konkursu tegorocznej edycji Turnieju Czterech Skoczni doszłoby do gigantycznej sensacji. Stefan Kraft, trzeci zawodnik klasyfikacji generalnej PŚ, wywalczył awans dopiero z 44. wynikiem. Jak się okazuje, to efekt choroby austriackiego zawodnika. Z tego powodu zapadła decyzja o natychmiastowej izolacji od reszty zespołu.