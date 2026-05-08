Artur Gac, Interia: Jeśli ludzie mają dziś wątpliwości, czy powrót Apoloniusza Tajnera na stołek prezesa PZN to najlepsza decyzja, będzie pan przekonywał "na tak", czy sam ma pan wątpliwości?

Andrzej Wąsowicz: - Nie mam żadnych wątpliwości. Przez 16 lat naszej współpracy, Apoloniusz w roli prezesa i ja wiceprezesa, tak żeśmy się dopasowali, że myślę, że to jest człowiek na te czasy. Czyli poprowadzi ten związek, by narciarstwo funkcjonowało dobrze lub bardzo dobrze.

Apoloniusz Tajner to już 72-letni mężczyzna. I naprawdę jest na te czasy? Nie jest potrzebny młody, rzutki menedżer, po prostu w sile wieku?

- Wie pan, on prowadzi tak higieniczny tryb życia i jest w tak doskonałej kondycji, że ja nie widzę tutaj zagrożenia. Jego doświadczenie i podejście praktyczne, według mojej oceny, jest dobrym rozwiązaniem na te najbliższe lata.

To co takiego może dać Apoloniusz Tajner na powrót Polskiemu Związkowi Narciarskiemu, czego związek nie miał za kadencji Adama Małysza?

- I to jest pytanie bardzo trudne. Nie wiem jak odpowiedzieć, bo dla mnie jeden i drugi jest bardzo ważną postacią. Być może, że Adam po tej decyzji o niekandydowaniu odpocznie, bo rzeczywiście trochę się napracował, wróci do tego sportu, a Apoloniusz daje poczucie spokoju, rozwagi i tak dalej. Myślę, że na tę chwilę to było najlepsze rozwiązanie z możliwych.

A pan był orędownikiem takiego rozwiązania, żeby Adam Małysz ubiegał się o reelekcję i gdyby to zrobił, to miałby pański głos? Czy jednak dostrzegał pan potrzebę zmiany?

- My mieszkamy w jednym mieście, czyli w Wiśle. Miałem tą przyjemność, że Adam w Wielką Sobotę mnie pierwszego poinformował, że z różnych względów nie będzie kandydował i trzeba było szybką decyzję podjąć, kto za niego. Wszystko było przygotowywane pod Adama, bo to jest ważna postać i nie można zapomnieć o nim. Ja liczę, że on wróci może w innej roli, bo trochę się dusił jako prezes. On nie lubi siedzieć za biurkiem, a to niestety specyfika i przepisy wymagają, że prezes musi dużo czasu poświęcić biurowym obowiązkom.

Mówi pan, że jako pierwszemu z działaczy Małysz przekazał panu swoją decyzję. Czy są jeszcze inne powody? Ja dostrzegałem, że trudne i eskalujące sprawy, choćby na ostatniej prostej zawirowania wokół powrotu Stefana Horngachera, dotykały go bardzo mocno osobiście.

- No oczywiście. Wie pan, Adam jest delikatnym człowiekiem i nie ma w zwyczaju, jak niejednokrotnie trzeba pełniąc tę funkcję, uderzać pięścią w stół i postawić na swoim. Myślę, że troszeczkę go to przerosło, aczkolwiek jeszcze raz powtarzam: wszystko było przygotowane pod niego. To, jak mi powiedział... Ja już to wyczuwałem, bo spotykałem się z jego żoną, córką i teściową, których znam, bo mieszkamy niedaleko. Wiedziałem, że Adam może rozważać taką ewentualność. I dlatego trzeba było szybko podjąć decyzję, co dalej. Tak pojawił się człowiek, do którego mam pełne zaufanie, czyli Apoloniusz. 16-letnia wspólna praca daje mi poczucie, że to jest człowiek na tę chwilę potrzebny. A jeszcze raz powtórzę redaktorze, biologicznie on ma według mnie o 10 lat mniej niż wskazuje metryka.

Jaka dokładnie była koincydencja czasowa tych wydarzeń? Czy w momencie, kiedy Adam podjął tę decyzję, ona dotarła też do Apoloniusza Tajnera i on wtedy odpowiedział swoją aprobatą? Czy może pan Apoloniusz już wcześniej wysłał jakiś sygnał? A może wy, jako działacze, w momencie otrzymania tego sygnału od Adama, od razu swoje kroki skierowaliście do byłego prezesa?

- To teraz odpowiem bardzo precyzyjnie, zdradzając szczegóły. To była Wielka Sobota, godzina 12 u mnie w biurze na skoczni imieniem Adama, gdzie czuje się dobrze. Jeszcze się śmiałem, że trzeba iść jajka święcić, a nie tu takie tematy podejmować. I to on mi podpowiedział: "a idźmy w kierunku pana Tajnera, bo uważam, że to może być dobre rozwiązanie".

- Dlatego wtedy pojawił się telefon do Apoloniusza, który poprosił o czas na zastanowienie. Później nie chcieliśmy pospiesznie tego ogłaszać, bo trzeba szanować ich decyzję. Adam ją ogłosił dopiero po zarządzie, gdzie powoływaliśmy kadry, a już trzy dni wcześniej Apoloniusz Tajner potwierdził swoją chęć kandydowania. I tak to się wszystko zbiegło w czasie. W środę miałem tu zabranie okręgu, bo Apoloniusz jest zameldowany w Wiśle i normalną rzeczą jest, że to nasz okręgowy związek będzie rekomendował go na funkcję prezesa, który 13 czerwca podda się weryfikacji delegatów.

- A jeśli chodzi o Adama, ja go bardzo wspieram i będę go wspierał. To jest za bardzo ważna postać w polskim narciarstwie, żeby o Adamie zapomnieć i nie doceniać jego wkładu. Bo to, co dzisiaj się dzieje... Oczywiście jest problem, nie mamy wyników takich, jak się powinno oczekiwać, ale myślę, że dojdziemy do pewnych rzeczy. Sam fakt, widzi pan, że z Horngacherem z początku było na "nie", ale jak później - choć jeszcze nie mogę powiedzieć o szczegółach - przerwa wyszła z korzyścią dla związku pod względem finansowym.

To zdradził mi już w wywiadzie pan Wojciech Adam Fickowski, członek zarządu PZN, zaprzeczając, by Austriak podpisał tzw. gwiazdorski kontrakt. Czyli, zrozumiałem, że obniżono pułap finansowy.

- Wie pan, bo ja byłem, jestem i będę zwolennikiem polskich trenerów. Bo z tymi zagranicznymi trenerami negocjacje finansowe rozpoczynają się od 7-8 tysięcy euro, nawet do 15 tysięcy miesięcznie. I przy tym wszystkim są pokrzywdzeni nasi trenerzy, którzy grubo mniej zarabiają i mają słuszne pretensje, że oni też by chcieli lepiej zarabiać. Dlatego podpowiadam Apoloniuszowi, jak myślę, z dobrym skutkiem, żebyśmy wykorzystali wszystkich naszych trenerów. Trzeba ich dokształcać. Mamy uczelnie sportowe Kraków, Katowice, gdzie są organizowane kursy trenerskie. Naprawdę kulejemy w tej sprawie. A wie pan, że już było kilka przypadków w naszym związku, iż sprowadziliśmy topowych trenerów, którzy się nie sprawdzili w naszych strukturach organizacyjnych.

W takim razie, skoro mówi pan, że opóźnienie wbrew Małyszowi parafowania umowy z Horngacherem opłaciło się finansowo, to świadczy o tym, że początkowo błąd popełnił Adam, proponując więcej Austriakowi?

- Na pewno taka rozmowa odbywała się wcześniej. Zwyczaj jest taki, że gdy kończy się sezon w Planicy, to tam jest właśnie okoliczność, gdzie zaczyna się lub odbywa kontraktowanie. Adam nie podpisał żadnej umowy, to były negocjacje z topowym trenerem, a bardzo nalegał tu Maciek Maciusiak. To był długi proces, a po rezygnacji Adama z kandydowania pewne rzeczy musiały być uzgadniane z kandydatem na prezesa, czyli Apoloniuszem, który był trenerem i ma duże doświadczenie. Sam zbadał, co powinien robić Horngacher. I tu wiem na pewno, że na głównego trenera naszej kadry się nie wybiera, ale ma konkretny zakres obowiązków. Oczywiście efekty nie nastąpią za kilka miesięcy czy za pół roku, bo potrzeba przynajmniej rok, ale to, co deklaruje Horngacher, to ma sens. Dlatego dobrze, że jest znowu wśród naszych trenerów.

A jaka rola byłaby według pana idealnie skrojona pod Adama Małysza?

- On wielokrotnie w wypowiedziach medialnych wspominał, że najlepiej się czuł jako dyrektor sportowy, kiedy mógł pojechać ze skoczkami na zawody, niekoniecznie na wszystkie. Ja tysiące skoków widziałem, ale po tylu latach nadal nie wiem, na czym polega dany błąd zawodnika, a Adam doskonale się orientuje i czuje, bo był wybitnym zawodnikiem. Dlatego myślę, że ta rola byłaby dla niego najlepsza. Jednak jak go znam, a znam bardzo dobrze, to potrzebuję teraz odpoczynku i oderwania się troszeczkę od dużego sportu.

Pan Fickowski powiedział, że nie odmawia warsztatu Horngacherowi, ale kilka razy powtórzył, że przez wzgląd na styl pracy poprzednim razem w Polsce, on mu nie ufa. Pan Austriakowi też nie ufa?

- Znam Stefana. I cieszy mnie, że dużo słów i zdań mówi poprawnie w języku polskim, co też jest bardzo ważne, ponieważ nie wszyscy chłopcy swobodnie władają językami, które obowiązują w FIS-ie. Pełniąc funkcję szefa na skoczni w Malince, kiedy Stefan był trenerem naszej kadry i przyjeżdżał na skocznię, często z nim rozmawiałem. Ja nie użyłbym takiego sformułowania, bo wiem, że jest świetnym fachowcem. A Wojtek Fickowski, który jest członkiem zarządu z naszego nadania, czyli okręgu śląsko-beskidzkiego, ma prawo wypowiedzieć się w ten sposób.

Czy Apoloniusz Tajner będzie miał kontrkandydata?

- Najpóźniej do 12 maja, czyli na 30 dni przed Walnym Zjazdem, osoby wskazane na pełnienie funkcji we władzach związku muszą wypełnić dokumenty. Mianowicie zgodę na kandydowanie i oświadczenie, że nie było się karanym. I mogę panu jako pierwszemu zdradzić, że w środę pan Apoloniusz Tajner przy mnie podpisał taki dokument, który go upoważnia do kandydowania. Na dzień dzisiejszy nie słyszałem o jakimś kontrkandydacie.

A znając to środowisko, co pan podejrzewa?

- Właśnie chciałem dodać, że znając to środowisko pewnie ktoś się pojawi, ale... Wie pan, lubię grać i jestem dobry w brydża, więc przewiduję, że jak kontrkandydat usłyszy, że ma się zmierzyć z Apoloniuszem, to może się wycofa? My jako ŚBZN mamy 18 głosów wynikających z rankingów sportowych, ogłoszonych przez Polski Związek Narciarski plus 7 miejsc dodatkowych dla członków zwyczajnych, czyli od nas ze Śląska pojedzie 25 delegatów. Trochę przegrywamy z Zakopanem, ale do tego już się przyzwyczailiśmy. Niemniej jednak stanowimy jakąś siłę, szczególnie w biegach narciarskich, gdzie w Beskidach mamy najsilniejszych zawodników.

Rozmawiał Artur Gac, Interia

