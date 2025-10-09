Wielki powrót polskiej gwiazdy. Tuż przed startem Pucharu Świata

Kamila Karpiel to jedna z najbardziej utalentowanych polskich skoczkiń narciarskich młodego pokolenia. Urodzona w 2001 roku w Zakopanem, jako pierwsza Polka w historii została mistrzynią kraju w seniorskiej rywalizacji kobiet, zdobywając ostatecznie cztery złote medale mistrzostw Polski. W 2017 roku triumfowała w Letnim Pucharze Kontynentalnym, a dwa lata później wystąpiła na mistrzostwach świata w Seefeld, powtarzając ten start w Oberstdorfie w 2021 roku. Jej rozwój zahamowały jednak problemy zdrowotne - w 2019 roku przeszła operację kolana - a w 2022 roku zdecydowała się zawiesić karierę i wyjechać do Norwegii.

Justyna Łysiak: Nie skłamię, jeśli powiem, że też celujemy w finał. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Kamila Karpiel wróciła na skocznię. Jej cel to ZIO 2030

Teraz, po trzyletniej przerwie, Karpiel wróciła na skocznię. Niespełna 24-latka zadebiutowała ponownie podczas zawodów ORLEN Cup w Szczyrku, gdzie zajęła dwukrotnie piąte miejsce. Sama jednak podkreśliła, że jej celem nie jest zdobywanie punktów nadchodzącej zimy - skoczkini patrzy na swój powrót długoterminowo i jej celem są igrzyska... w 2030 roku. "Nie nastawiam się na wyniki w sezonie 2025/26. Chcę poświęcić ten czas na przygotowania do igrzysk w Courchevel w 2030 roku. To realny plan i mój cel" - wyjawiła zawodniczka w rozmowie z portalem "Skijumping.pl".

Po powrocie do Polski Karpiel została zawodniczką LKS Poroniec Poronin i trenuje obecnie pod okiem Andrzeja Gąsienicy oraz Wojciecha Skupnia. "Dużo łatwiej pracuje się pod bezpośrednim okiem trenerów, niż w trybie online. Mam poczucie, że krok po kroku wracam na właściwe tory" - przyznała.

Choć w najbliższym sezonie nie planuje walki o czołowe lokaty, celem Karpiel jest cierpliwe odbudowanie formy i ponowne wejście do międzynarodowej rywalizacji. "Po trzech latach przerwy muszę oddać wiele skoków, by odzyskać dawną pewność. To proces, ale wierzę, że zaprowadzi mnie na igrzyska olimpijskie" - podkreśliła.

Kamila Karpiel Alex Nicodim/NurPhoto AFP

Kamila Karpiel PAWEL RELIKOWSKI / POLSKA PRESS/Polska Press East News

Kamila Karpiel DANIEL KARMANN/DPA/dpa Picture-Alliance AFP