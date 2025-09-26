Wielki powrót na skocznię mistrza olimpijskiego. To potwierdzone, czekał prawie rok

21 listopada zeszłego roku, na ostatniej prostej przed inauguracją Pucharu Świata w Lillehammer, z austriackiej kadry wypadł Daniel Huber. Zaczął odczuwać ból w kolanie. Został zastąpiony przez Maximiliana Ortnera, a niebawem usłyszał fatalną diagnozę - doszło do uszkodzenia chrząstki, która wymagała operacji, podobnie zresztą jak więzadło poboczne.

Przegapił cały sezon 2024/25, co było dla niego prawdziwym ciosem, bo kampanię 2023/24 skończył triumfem w małym cyklu Planica 7, wygrał małą Kryształową Kulę za zwycięstwo w klasyfikacji lotów.

Powrót na skocznię trwał wiele miesięcy, wszystko wymagało mozolnej rehabilitacji. Ta na całe szczęście się udała - 24 czerwca austriacki Związek Narciarski zamieścił w sieci szczęśliwe wieści, podpisując je hasłem "Ciężka praca się opłaciła". Huber oddawał próby na skoczni w Villach.

Rozwiń

Teraz poznaliśmy datę powrotu Austriaka do rywalizacji o punkty. Będzie to już w najbliższy weekend w Letnim Pucharze Kontynentalnym w Hinterzarten. FIS-owe konto Pucharu Świata na platformie X określiło jego występ pierwszym powodem, dla którego warto śledzić wydarzenia ze skoczni w Niemczech.

Rozwiń

Zawodnik w tym tygodniu na Instagramie pokazywał nagranie skoku treningowego z Hinzenbach.

Następny przystanek to Hinterzarten

Letni Puchar Kontynentalny w tym sezonie liczy trzy weekendy. Pierwszy odbył się 13-14 września w Stams (drugi z konkursów wygrał Kacper Tomasiak), a po Hinterzarten karuzela przeniesie się do Klingenthal. Właśnie w dwóch najbliższych miejscowościach rozstrzygnie się kwestia dwóch dodatkowych miejsc dla reprezentacji na pierwszy etap Pucharu Świata - ten od Lillehammer do przedświątecznego Engelbergu. Jest więc o co walczyć.

Oprócz wspomnianej małej Kryształowej Kuli ma w dorobku trzy medale, wszystkie z drużyną. Najcenniejszy to mistrzostwo olimpijskie 2022, do tego dochodzą dwa wicemistrzostwa świata (2019, 2021).

Rozwiń

Aleksandra Król-Walas wróciła w wielkim stylu! Specjalna wiadomość dla kibiców. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Andreas Widhoelzl GEORG HOCHMUTH/APA AFP