Wielki powrót Kamila Stocha. Było źle i nagle się odmieniło

Po tym, jak wróciłem na skocznię po chorobie, moje skoki wyglądały zupełnie inaczej. Była w nich inna energia. Do tego doszedł u mnie głód skakania, co zresztą zauważył nawet trener. Te skoki w mistrzostwach Polski były dobre. Nawet chyba najlepszego tego lata, a mimo tego czuję pewien niedosyt. Czuję, że mogły być lepsze. To zatem dobra oznaka. O to chodziło, bym oddawałem dobre skoki, a do tego czuł, że może być jeszcze coś lepiej. Po takim dniu nabrałem pewności siebie i mam nadzieję, że takich dni będzie teraz więcej

~ podkreślał 36-latek.