Fantastyczne wieści z Wielkiej Kroki w Zakopanem. 16-letni Kacper Tomasiak zwyciężył w konkursie FIS Cup, co jest dla niego największym sukcesem w dotychczasowej karierze. O młodym Polaku mówi się jako o wielkiej nadziei. Porównuje się go nawet do legendarnego skoczka, Gregora Schlierenzauera. "Co łączy Kacpra Tomasiaka i Gregora Schlierenzauera? Obaj urodzili się w styczniu. Obaj wygrali pierwsze zawody rangi FiS w wieku 16 lat (FiS Cup). Obaj uczynili to w marcu. Oby to był początek wielkiej kariery. Niezwykle poukładany chłopak" - obwieścił na Twitterze jeden z kibiców.