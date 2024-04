Wielki powrót do polskiej kadry. Oficjalny komunikat PZN. Teraz mamy potwierdzenie

Maciusiak ostatnio pełnił rolę koordynatora programu rozwoju skoków narciarskich i kombinacji. W przeszłości jednak pracował już z naszymi kadrami narodowymi. Był asystentem Roberta Matei przy reprezentacji juniorskiej, a później trenerem kadr C i B. Teraz czeka go kolejne wyzwanie - praca w roli asystenta Thomasa Thurnbichlera. Po przeciętnej w wykonaniu naszych skoczków zimie ciężar odpowiedzialności z pewnością będzie duży.

Na tym jednak nie koniec zmian. Do sztabu Thurnbichlera dołączy bowiem człowiek, o którym dotąd się nie mówiło. To Arvid Endler, który ma odpowiadać za "wsparcie szkolenia fazy lotu". To mistrz świata w akrobatycznym lataniu w kombinezonie, a okazjonalnie nasza drużyna miała już możliwość z nim współpracować. Teraz przerodzi się to jednak w "pełen etat"