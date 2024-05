Wielki powrót do kadry polskich skoczków. Zawodnik się "wygadał". To on sugerował to Thurnbichlerowi

Aleksander Zniszczoł w rozmowie z Eurosportem wyjawił, co sądzi o powrocie do kadry trenera Macieja Maciusiaka. Jak się okazało, miał pewien wpływ na decyzję w sprawie ponownie zatrudnionego szkoleniowca. Skomentował również obecne przygotowania do sezonu i odniósł się do kwestii ubiegłorocznych treningów, które niezbyt przypadły mu do gustu. Dodał, że ma nadzieję, że coś takiego już się nie powtórzy.