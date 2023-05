Co to właściwie oznacza? O szczegółach w rozmowie z TVP Sport opowiedział Jan Winkiel. - To będzie podobna funkcja jak w piłce nożnej czy koszykówce. Roboczo nazwałbym ją "ogarniaczem" reprezentacji. Thomas Thurnbichler już w zeszłym roku zaznaczał potrzebę zatrudnienia osoby na takim stanowisku. My nie do końca chcieliśmy się na to zgodzić, bo nie ma co zaczynać z wysokiego C - powiedział sekretarz generalny Polskiego Związku Narciarskiego.