Andrew Urlaub wystąpił w czwartkowych kwalifikacjach na dużej skoczni w Planicy z numerem 22. Skoczył 115,5 m i po swojej próbie zajmował ósme miejsce. A że na liście startowej znalazło się 62 zawodników, awans do piątkowego konkursu mistrzostw świata - jak się wydawało - miał już w kieszeni.

Skoki narciarskie: MŚ w Planicy. Andrew Urlaub zdyskwalifikowany w kwalifikacjach

Później jednak pojawiła się informacja o jego dyskwalifikacji . Jak podano, powodem takiej decyzji była niewłaściwa przepuszczalność jego kombinezonu . Taką samą sytuację przeżył podczas konkursu MŚ na skoczni normalnej Ryoyu Kobayashi . Słynny Japończyk był wówczas 15. po pierwszej serii. Do drugiej nie został jednak dopuszczony właśnie przez nieregulaminową przepuszczalność kombinezonu.

Podczas piątkowych zawodów na mistrzostwach świata w Planicy zobaczymy za to trzech innych skoczków narciarskich ze Stanów Zjednoczonych. Będą to: Erik Belshaw, Decker Dean oraz Casey Larson. Konkurs rozpocznie się o godzinie 17.30. Poprzedzi go zaplanowana na godzinę 16.30 seria próbna.