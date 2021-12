Rywalizacja na skoczni im. Adama Małysza, przed laty wielkiego rywala 40-letniego Ammanna, odbędzie się bez udziału tego sławnego zawodnika.



Szwajcarski Związek Narciarski podał do publicznej wiadomości nazwiska czterech zawodników, którzy będą rywalizować w Polsce. Są nimi: Killian Peier, Gregor Deschwanden, Dominik Peter i Andreas Schuler.



Andreas Schuler w miejsce Simona Ammanna

I to właśnie ostatni z wymienionych, 25-letni Schuler, zastąpi swojego wielce utytułowanego kolegę, który nigdy nie pałał miłością do wiślańskiego obiektu.



Początek rywalizacji w piątek od kwalifikacji do niedzielnego konkursu indywidualnego. W sobotę będziemy emocjonować się rywalizacją drużynową.

