Wielki kryzys Pawła Wąska. Polak wskazał moment, w którym wszystko się popsuło

Paweł Wąsek był jednym z nielicznych naszych skoczków, który cieszył się ze współpracy z Thomasem Thurnbichlerem. Rzeczywiście Austriak miał duży wpływ na skoczka z Ustronia. Kiedy jednak Polski Związek Narciarski zdecydował, że Thurnbichler nie będzie dalej prowadził kadry, zaczęto się zastanawiać, czy Austriak nie powinien zostać szkoleniowcem Wąska.

Ostatecznie skoczek postanowił, że chce jednak trenować w grupie i podporządkował się decyzji związku. Czy teraz żałuje tego?

Paweł Wąsek: moje skoki się posypały

Tomasz Kalemba, Interia Sport: Rok temu wygrywałeś cały cykl Letniego Grand Prix. Teraz jesteś w zupełnie innym miejscu i szukasz formy. Przypuszczałbyś, że to się tak potoczy?

Paweł Wąsek: - To jest sport i wszystko jest możliwe. Wiele razy zdarzało się tak, że zawodnicy po bardzo udanym sezonie zaliczali regres. Szczególnie w polskiej reprezentacji. Nie jest to coś, co mnie zaskakuje. Pracowałem, jak tylko się dało, by powtórzyć wynik z ubiegłego sezonu. To się nie udało. Moje skoki się posypały i nie wyglądają tak, jakbyśmy chcieli. Trzeba to teraz dogłębnie przeanalizować i postarać się w czasie tych kilku treningów przed zimą wyciągnąć wnioski.

Są widoki na przyszłość? Na treningach potrafisz oddawać dobre skoki?

- Zdarzają się pojedyncze dobre skoki. Nawet w konkursie w Hinzenbach tak było. Moje skoki na progu wyglądały tam naprawdę dobrze, choć nie działał, jak powinien, lot. Tamte skoki dawały trochę nadziei na to, że wszystko pójdzie w dobrą stronę. W Klingenthal niestety nie dogadałem się ze skocznią. Nie potrafiłem znaleźć pozycji dojazdowej. Liczę na to, że na spokojnych treningach przed zimą, uda się to wszystko poskładać.

Kiedy zdałeś sobie sprawę z tego, że masz większy problem?

- Myślę, że przy okazji Letniego Grand Prix w Wiśle. Na swojej skoczni, gdzie zazwyczaj dobrze mi się skakało, moje skoki wyglądały źle. Tam w ogóle nie leciałem. Tylko spadałem. Tam zdałem sobie sprawę z tego, że będę musiał wiele pozmieniać w swoich skokach, żeby zaczęło to działać.

Technika, która poprzedniej zimy działała, nie jest tak skuteczna przy obecnym sprzęcie?

- Trudno mi powiedzieć, bo nie skaczę tak technicznie, jak zimą. Teraz moja pozycja dojazdowa wygląda zupełnie inaczej. Gdybym oddał taki skok od strony technicznej, jak ubiegłej zimy, to wtedy miałbym porównanie. A tak nie mam.

Zachowujesz spokój, czy są nerwy?

- Oczywiście, że są nerwy, bo czołówka bardzo odjechała, a czasu do zimy zostaje naprawdę mało. Z optymizmem patrzę jednak na zbliżające się treningi, bo w Hinzenbach potrafiłem oddać dobre skoki.

Wiesz dokładnie, co trzeba zrobić, żebyś wrócił do dobrego skakania?

- W czasie analizy jasno wiemy, co nie gra i co trzeba poprawić. Nie jest to jednak tak łatwo przenieść na skocznię.

Paweł Wąsek wskazał moment, w którym wszystko się popsuło. Igrzyska zaczynają się wymykać

W tym momencie wygląda to tak, że jesteś skoczkiem, który najwięcej stracił na odejściu Thomasa Thurnbichlera. Może jednak trzeba było stworzyć własny team, skoro tak dobrze szło?

- Teraz można już tylko gdybać. Nie dowiemy się tego, czy gdyby Thomas był moim trenerem, to byłoby lepiej, czy jednak gorzej. Nie ma sensu zastanawianie się nad czymś takim.

W którym momencie to się wszystko popsuło?

- Pierwsze skoki po zimie, kiedy skakaliśmy jeszcze w starym sprzęcie, były w porządku. Kiedy jednak zaczęliśmy zmieniać sprzęt i był powrót do podstaw, a do tego pojawiły się nowe kombinezony, zacząłem gubić czucie. W pewnym momencie tak się pogubiłem, że nie byłem w stanie wrócić do tego, co było wcześniej.

Za tobą wiele lat wspinania się do światowej czołówki, a teraz spadłeś z wysokiego konia.

- Jest we mnie z tego powodu wiele sportowej złości. Tak jednak wygląda sport. Nie zawsze jest się na szczycie. Doznałem w życiu już wiele porażek. I muszę sobie poradzić też z tym trudnym momentem.

Dopuszczasz do siebie myśl, że możesz nie pojechać na igrzyska?

- Widząc, jak skaczę, to zdaję sobie sprawę z tego, że będzie bardzo trudno pojechać na igrzyska. Jestem jednak optymistą i ciągle wierzę w to, że uda się jeszcze złapać dobre czucie i pojawię się w Predazzo, by walczyć.

W Klingenthal - rozmawiał Tomasz Kalemba, Interia Sport

