Wielki koszmar polskiego skoczka. Stracił historyczną szansę! "Jest złość"

Skoki narciarskie. Stefan Hula i pamiętny konkurs na igrzyskach olimpijskich

"Nie czułem, żeby wiało aż tak mocno, to muszę przyznać, ale tak policzyło. No i co zrobić... Już można gdybać. Na wszystkie sposoby. Ja jestem z siebie jak najbardziej zadowolony. Gdzieś w środku jest może złość, ale nic na to nie poradzę. Po co mam się złościć? Już nic mi to nie da! Takim złoszczeniem bardziej bym sobie szkodził, a tak akceptuję to, co się stało. Akceptuję to, że było blisko, a jednak nie. Będziemy walczyć dalej. Piąte miejsce i tak jest wspaniałe. Jest dla mnie wielkim sukcesem" - mówił Stefan Hula t uż po konkursie w rozmowie z Interią .