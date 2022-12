W ostatnich sezonach sporo emocji w okresie zimowo-wiosennym dostarczali m.in. Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Maciej Kot i Stefan Hula . Panowie wielokrotnie stawali na podium zarówno w konkursach Pucharu Świata , jak i Pucharu Kontynentalnego . Czas płynie jednak nieubłaganie, dlatego obecny trener polskiej kadry, Thomas Thurnbichler, stara się, by szansę na rywalizację z najlepszymi otrzymywali coraz to młodsi skoczkowie. W dobrym świetle przed większą publicznością prezentowali się już m.in. Paweł Wąsek, Tomasz Pilch, czy Kacper Juroszek. Niestety, ten ostatni w kolejnych tygodniach będzie musiał zadowolić się oglądaniem zawodów w telewizji.

Kacper Juroszek kontuzjowany. Przez kolejne tygodnie nie wystartuje w konkursach skoków narciarskich

Jak zdradził w rozmowie z serwisem "Sport.pl" Thomas Thurnbichler, Juroszek zmaga się obecnie z bólem pleców. "To problem z dyskopatią. To jest zła informacja, bo w skokach zawsze wykonuje się ten jeden dziwny ruch, a Kacper ma problem z plecami. (...) Zrobiliśmy też już kontrolne zdjęcia w zeszłym tygodniu i wyglądało to lepiej. Mamy nadzieję, że nie wydarzy się nic złego i w ciągu miesiąca Kacper Juroszek będzie gotowy do drugiej części sezonu" - wytłumaczył.