Puchar Świata w skokach narciarskich wrócił do Stanów Zjednoczonych po 19 latach. 30 lat mija natomiast od ostatnich zawodów tej rangi rozegranej na skoczni w Lake Placid . To sprawia, że rozegrane w ten weekend konkursy będą wyjątkowe i otworzą nieco świat skoków na nowy rynek. Rywalizację uatrakcyjni kibicom skoków narciarskich także absolutna nowość, jaką stanowią zimowe zawody z udziałem duetów . Tą wyjątkową rywalizację zaplanowano na sobotę na godzinę 23.00 czasu polskiego . Wcześniej odbędzie się konkurs indywidualny.

Wielkim zwolennikiem wprowadzenia nowej formuły do kalendarze Pucharu Świata zdaje się być szkoleniowiec norweskich skoczków narciarskich - Alexander Stoeckl . "To jeszcze nie zdarzyło się nigdy w historii Pucharu Świata mężczyzn. Próbowano tego podczas Grand Prix zeszłego lata, ale pierwszy raz zobaczymy taki konkurs zimą. To bardzo ekscytujący format" - przyznał trener Halvora Egnera Graneruda , lidera klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

PŚ w skokach narciarskich w Lake Placid. Konkurs duetów wywołuje podziały

Konkurs duetów jest na pewno interesujący. Ale jeszcze nie wiem, czy jestem do niego przekonany. W wielu kadrach jest więcej niż dwóch bardzo dobrych skoczków. Myślę, że to trochę wstyd, jeśli tylko dwie osoby mogą wystartować

W podobnym tonie wypowiedział się także inny podopieczny trenera Stefana Horngachera - który niegdyś pracował z polskimi skoczkami narciarskimi - Constantin Schmid . "Konkurs duetów jest na pewno interesujący dla widzów. To jednak trudna rzecz dla zawodników, ponieważ wielu z nich nie może wówczas skakać. To musi być najpierw ustalone" - stwierdził skoczek narciarski pochodzący z Oberaudorfu.

Także doświadczony Markus Eisenbichler nie jest przychylnie nastawiony do wielkiej nowości w Pucharze Świata, lecz daje sobie czas na wypróbowanie tej formuły rywalizacji. "Jestem przywiązany do tradycji, więc początkowo jestem sceptyczny. Ale przyjrzę się temu, może to fajna rzecz" - przyznał. Wielką "ekscytację" związaną z konkursem duetów wyraził za to mistrz olimpijski z 2018 roku - Andreas Wellinger.