Wielka zmiana w polskich skokach. Tak pracuje Horngacher, Tomasiak się wygadał

Po niedawnych zawodach w Szczyrku kibice z jeszcze większą niecierpliwością czekają na pierwszy w tym sezonie weekend z Letnim Grand Prix. Ten odbędzie się w Wiśle i będzie miał wyjątkowe znaczenie nie tylko dla tłumów obecnych na trybunach. "Biało-Czerwoni" zaprezentują się przed własną publicznością na tle światowej czołówki i przekonają się, czy początek nowej współpracy ze Stefanem Horngacherem przynosi pierwsze efekty.

Optymistycznie do rywalizacji podchodzi między innymi Kacper Tomasiak. O triumfie w Memoriale Olimpijczyków już wspominaliśmy. Do tego dochodzi motywacja spowodowana dobrze przepracowanymi treningami. "Forma lepsza niż w tym samym okresie w 2025 roku" - przyznał Polskiej Agencji Prasowej. I spora w tym zasługa powracającego do kraju nad Wisłą Horngachera. Nastolatek jeszcze w tym samym tygodniu porozmawiał z WP SportoweFakty, ujawniając nieznane kibicom szczegóły.

Skoki narciarskie. Tomasiak zadowolony ze współpracy z Horngacherem. Ujawnia kulisy

"Gołym okiem widać, że zmieniła się komunikacja między trenerami. Chodzi przede wszystkim o kwestie analizy naszych skoków. Teraz, zanim trenerzy przyjdą do nas z informacją zwrotną, to dokładnie analizują każdy szczegół w znacznie szerszym gronie. Wśród tych, którzy dodają swoje uwagi, jest także Stefan Horngacher" - od razu zauważył. "To dobra wiadomość, bo on potrafi dostrzec najmniejszy detal, który później przekłada się na dalekie skoki" - dodał w tym samym wątku.

Obaj panowie mają za sobą pierwsze konwersacje. Pozytywnie wpływają one na niedawnego bohatera z włoskich igrzysk olimpijskich. "Mieliśmy kilka rozmów, ale nie były to jakieś wyjątkowe spotkania. Trener po prostu na bieżąco przekazuje swoje uwagi i robi wszystko, bym skakał jak najdalej. Jestem przekonany, że to zaangażowanie przyniesie jeszcze większe efekty, gdy będziemy skupiali się na technice" - podsumował.

Konkursy w Wiśle na igelicie odbędą się już w pierwszy weekend sierpnia. Tekstowe relacje na żywo w Interia Sport.

Stefan Horngacher Tomasz Jastrzębowski/Foto Olimpik Reporter

Stefan Horngacher znowu będzie pracował w Polsce ARNE DEDERT/DPA AFP





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