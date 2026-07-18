Wielka zmiana w polskich skokach. Tak pracuje Horngacher, Tomasiak się wygadał
Kacper Tomasiak od zwycięstwa w Memoriale Olimpijczyków w Szczyrku rozpoczął tegoroczny sezon letni. Oznacza to, że po poważnym upadku w Vikersund nie ma już u niego śladu. Dodatkowo nastolatek od niedawna może liczyć na wsparcie Stefana Horngachera. Jak dokładnie wyglądają treningi pod okiem Austriaka? Kulisy ujawnił sam trzykrotny medalista olimpijski, udzielając wywiadu portalowi WP SportoweFakty. Doszło do naprawdę sporej zmiany.
Po niedawnych zawodach w Szczyrku kibice z jeszcze większą niecierpliwością czekają na pierwszy w tym sezonie weekend z Letnim Grand Prix. Ten odbędzie się w Wiśle i będzie miał wyjątkowe znaczenie nie tylko dla tłumów obecnych na trybunach. "Biało-Czerwoni" zaprezentują się przed własną publicznością na tle światowej czołówki i przekonają się, czy początek nowej współpracy ze Stefanem Horngacherem przynosi pierwsze efekty.
Optymistycznie do rywalizacji podchodzi między innymi Kacper Tomasiak. O triumfie w Memoriale Olimpijczyków już wspominaliśmy. Do tego dochodzi motywacja spowodowana dobrze przepracowanymi treningami. "Forma lepsza niż w tym samym okresie w 2025 roku" - przyznał Polskiej Agencji Prasowej. I spora w tym zasługa powracającego do kraju nad Wisłą Horngachera. Nastolatek jeszcze w tym samym tygodniu porozmawiał z WP SportoweFakty, ujawniając nieznane kibicom szczegóły.
Skoki narciarskie. Tomasiak zadowolony ze współpracy z Horngacherem. Ujawnia kulisy
"Gołym okiem widać, że zmieniła się komunikacja między trenerami. Chodzi przede wszystkim o kwestie analizy naszych skoków. Teraz, zanim trenerzy przyjdą do nas z informacją zwrotną, to dokładnie analizują każdy szczegół w znacznie szerszym gronie. Wśród tych, którzy dodają swoje uwagi, jest także Stefan Horngacher" - od razu zauważył. "To dobra wiadomość, bo on potrafi dostrzec najmniejszy detal, który później przekłada się na dalekie skoki" - dodał w tym samym wątku.
Obaj panowie mają za sobą pierwsze konwersacje. Pozytywnie wpływają one na niedawnego bohatera z włoskich igrzysk olimpijskich. "Mieliśmy kilka rozmów, ale nie były to jakieś wyjątkowe spotkania. Trener po prostu na bieżąco przekazuje swoje uwagi i robi wszystko, bym skakał jak najdalej. Jestem przekonany, że to zaangażowanie przyniesie jeszcze większe efekty, gdy będziemy skupiali się na technice" - podsumował.
Konkursy w Wiśle na igelicie odbędą się już w pierwszy weekend sierpnia. Tekstowe relacje na żywo w Interia Sport.