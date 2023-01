Kamil Stoch: pracowałem nad tym od wiosny, teraz są efekty

Nasz skoczek zapytany o to, czy trudno było się przyzwyczaić do jednak dużej zmiany, odparł: - Każda zmiana w technice to jest zawsze wielka trudność. Przecież tysiące razy robiłem jedną rzecz inaczej, a teraz trzeba było to zmienić. To było tak utrwalone, że trudno było się przestawić. Znowu musiałem wiele razy skoczyć, ale też trzeba było solidnie popracować głową. Cieszę się, że ta praca zaczyna teraz procentować. Warto tutaj dodać, że to nie nie jest praca wykonywana w ostatnich tygodniach, ale szlifuję tę nową technikę od wiosny.