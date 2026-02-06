Wielka zmiana po oszustwie Norwegów, ofensywa Pertile na igrzyskach. "Nalot"

Już dziś oficjalnie rozpoczną się zimowe igrzyska olimpijskie Milano-Cortina 2026. Skoczkowie narciarscy w czwartek mieli odprawę techniczną oraz pierwszy trening na normalnej skoczni w Predazzo. Konkurs indywidualny panów odbędzie się w poniedziałek, a pań już w sobotę. Zawody odbywają się w rejonie Włoch, w którym dorastał dyrektor skoków narciarskich w FIS-ie, czyli Sandro Pertile.

Zdecydowanie niepożądana jest powtórka ze skandali z ostatnich wielkich imprez. Na IO w Pekinie przed czterema laty cztery drużyny zostały zdyskwalifikowane z rywalizacji mikstowej, a rok temu cieniem na mistrzostwach świata w Trondheim położyło się oszustwo Norwegów (wszyte sznurki w kombinezony, zwiększające powierzchnię nośną). Pertile określa te dwa wydarzenia "mrocznymi wydarzeniami dla tej dyscypliny sportu".

Aby zapobiec ewentualnym skandalom, wprowadził zmiany. Zawodników w Predazzo będzie sprawdzać aż sześciu kontrolerów sprzętu. Co ciekawe, będą oni mogli wykonać swoje działanie w dowolnym czasie i dowolnym miejscu na skoczni i okolicach.

- To sposób na uniknięcie spekulacji i nieprzestrzeganie zasad przez sportowców i drużyny. To jasny sygnał od nas. Chcemy czystych igrzysk olimpijskich w naszym sporcie. Kontrolerzy będą ze sobą współpracować przez cały okres igrzysk, rozmieścimy ich na różnych stanowiskach. Chcemy zaskoczyć sportowców, bo to dla nas ważny krok, żeby mieć wszystko pod kontrolą. Chcemy uniknąć sytuacji takich jak w przeszłości - powiedział dyrektor dla nrk.no.

Sandro Pertile walczy o uczciwość skoków narciarskich. "Nikogo nie faworyzujemy"

Podkreślił jednak, że Norwegia nie będzie bardziej "na celowniku" niż pozostałe reprezentacje. - Zapłaciła rachunek za to, co wydarzyło się w Trondheim. Tutaj wszyscy zaczynają na tym samym poziomie i po prostu będziemy śledzić wszystkich tym samym wzrokiem. Nigdy nikogo nie faworyzujemy, po prostu chcemy uprawiać uczciwą grę - wyjaśnił.

Johann Andre Forfang - jeden z antybohaterów afery z poprzedniego sezonu - spodziewa się nawet wchodzenia kontrolerów do budynku przeznaczonego dla skoczków.

Prawdopodobnie będzie nalot na szatnie. Będzie ekscytująco to zobaczyć. Jeśli uznają, że to najlepsze dla sportu, to oczywiście muszą to zrobić

Z tym pomysłem zgadzają się też Stefan Kraft, Daniel Tschofenig czy drugi ze wspomnianych antybohaterów Marius Lindvik. - To nie powinno stanowić problemu. Powinieneś mieć kontrolę nad sprzętem niezależnie od tego, czy to dzieje się na górze, czy na dole. Myślę, że powinno być dobrze - skomentował ten ostatni.

- Oczywiście, każdy chce zostać mistrzem olimpijskim. Każdy chce dać z siebie wszystko. Ale jestem pewien, że dysponujemy już narzędziami, aby zapobiec największemu wyzwaniu, jakim są łamania zasad. Oczekuję, że zawody będą uczciwe - zakończył Sandro Pertile.

To tutaj, w domku do kontroli sprzętu, rozegrały się najbardziej dramatyczne sceny MŚ w narciarstwie klasycznym w Trondheim. W ramce Sandro Pertile Tomasz Kalemba/Interia/Daniel Karmann/DPA/AFP INTERIA.PL

Sandro Pertile Foto Olimpik/NurPhoto AFP

Sandro Pertile, dyrektor Pucharu Świata Jure MAKOVEC AFP

Natalia Czerwonka: Mam nadzieję, że Polska już wkrótce rozkocha się w łyżwiarstwie szybkim Polsat Sport