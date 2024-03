Wielka zapaść Kamila Stocha. Tak źle nie było od 15 lat

Potężny kryzys Kamila Stocha. Tak źle nie było od 15 lat

To był drugi konkurs z rzędu, w którym Stoch nie awansował do drugiej serii, co jeszcze nie brzmi najgorzej. Gdy jednak spojrzy się szerzej na ostatnie wyniki skoczka, widać, jak ogromne ma problemy z punktowaniem. Zawody w Trondheim były czwartymi z ostatnich pięciu, w których 36-latek nie wywalczył prawa do udziału w serii finałowej. Jak zauważył Mateusz Leleń z TVP Sport, to najgorsza seria Stocha od 15 lat.