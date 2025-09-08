Wielka szansa przed Kamilem Stochem. Pilne wieści napłynęły z Austrii, lider podjął decyzję

Kamil Stoch za nieco ponad dwa miesiące rozpocznie ostatni już sezon w profesjonalnej karierze skoczka narciarskiego. Jeszcze przed startem letnich przygotowań nasz trzykrotny mistrz olimpijski oficjalnie ogłosił, że te nadchodzące miesiące będą jego ostatnimi w roli profesjonalnego skoczka narciarskiego. Po dwóch z rzędu naprawdę kiepskich sezonach w wykonaniu Stocha nasz mistrz chce wyraźnej poprawy.

Pierwszym etapem przygotowań są oczywiście występy w letnim Grand Prix. Polak nigdy klasyfikacji generalnej tego cyklu nie wygrał, ale tego lata wedle doniesień miał znajdować się w naprawdę dobrej dyspozycji. Potwierdzenie tego dostaliśmy najpierw w mistrzostwach Polski w Wiśle, gdzie Stoch kompletnie zdominował wszystkich swoich kolegów z kadry.

Stoch przed wielką szansą. Austriak nie pojawi się w Rasnovie

Niedługo później w Courchevel przydarzyła się wpadka, która jednak została błyskawicznie naprawiona, a w rywalizacji w Wiśle już w ramach letniego Grand Prix Stoch po wielu dniach oczekiwania wrócił na podium zawodów rangi FIS. Sam przyznawał, że dla niego to wielki dzień i potwierdzenie tego, że praca na treningach zaczyna przynosić efekty. Nie ma wątpliwości, że Stoch chciałby dołożyć kolejne trofeum do swojej gabloty i wygrać klasyfikację generalną.

Jak się okazuje, tę sprawę w pewnym sensie może ułatwić aktualny lider całego zestawienia. Niklas Bachlinger według doniesień mediów nie pojawi się bowiem w Rasnovie, gdzie odbędą się najbliższe zawody. - Pewnie łatwo byłoby tam zdobyć punkty, ale sama podróż i cała otoczka to ogromny wysiłek. Skupię się całkowicie na konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego w Hinterzarten (27-28 września) i Klingenthal (18-19 października) - powiedział skoczek w rozmowie z "Kronen Zeitung".

Celem 23-letniego Austriaka jest dostanie się do kadry narodowej na konkursy Pucharu Świata, a niekoniecznie wygrana w klasyfikacji generalnej letniego Grand Prix. W tym momencie austriacki skoczek ma na swoim koncie 330 punktów po czterech występach. Piąty Kamil Stoch zgromadził ich dokładnie 134, a siódmy Maciej Kot 132. Istnieje więc szansa na przeskoczenie Bachlingera już w najbliższy weekend, ale jeden z Polaków musiałby wygrać oba konkursy, a dodatkowo pozostałe wyniki musiałyby ułożyć bardzo korzystnie.

Kamil Stoch zajął 3. miejsce w zawodach Letniego GP w Wiśle Grzegorz Momot PAP

Kamil Stoch podczas zawodów LGP w Wiśle Grzegorz Momot PAP

Kamil Stoch ma na koncie trzy złote medale olimpijskie. Czy w przyszłym roku powalczy o kolejny? AFP