Wielka radość w rodzinie Kubackich. Żona skoczka właśnie ogłosiła

Choć sezon zimowy w skokach narciarskich zakończył się w marcu, a letnia rywalizacja rozpocznie się dopiero w sierpniu, na brak wrażeń Dawid Kubacki nie może narzekać. W kwietniu małżonka polskiego skoczka ogłosiła za pośrednictwem mediów społecznościowych, że jest w ciąży. "Dwa jeden dla dziewczyn... ale w końcu tata nie będzie sam" - napisała wówczas na swoim profilu na Instagramie. Post ten jednak szybko zniknął z konta 35-latki, co jeszcze bardziej wzbudziło zainteresowanie kibiców.

W ostatnich tygodniach ani Kubacki, ani jego ukochana nie działali aktywnie w mediach społecznościowych. Aż do teraz. W niedzielny wieczór Marta zamieściła w mediach społecznościowych poruszający wpis, w którym poinformowała o narodzinach trzeciej pociechy. Kobieta wyjawiła płeć i imię dziecka, a przy okazji zdradziła, że potomek przyszedł na świat znacznie wcześniej niż planowano.

"Maluchu mały nazwany Mikołajem, pojawiłeś się na świecie dużo wcześniej ale jesteś silny i zdrowy to najważniejsze. Rośnij zdrowo i nabieraj sił żeby jak najszybciej jechać do domu, bo Twoje siostry czekają na Ciebie z niecierpliwością" - przekazała na swoim profilu na Instagramie Kubacka.

Na reakcję kibiców nie trzeba było długo czekać, pod wpisem błyskawicznie posypały się gratulacje. Wobec radosnych wieści obojętnie nie przeszły także osoby związane ze środowiskiem skoków narciarskich. Życzenia świeżo upieczonym rodzicom złożyli m.in. małżonka Macieja Kota i triathlonistka, Agnieszka, a także dziennikarz Damian Michałowski.

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Dawid Kubacki się nie poddaje. Przed nim kolejne sezony w skokach narciarskich

W ostatnim czasie sporo mówiło się o sytuacji Dawida Kubackiego, który po zakończeniu sezonu stracił dwóch sponsorów - firmy BWT i Manner. Wówczas w słoweńskich mediach pojawiły się pogłoski mówiące o tym, że Polak może wkrótce... zakończyć karierę. Do doniesień szybko odniósł się sam zainteresowany. "Nie ma takiej możliwości" - ogłosił w rozmowie z "WP SportoweFakty" w sprawie przyszłości.

Kolejny cykl Letnich Grand Prix rozpocznie się już w sierpniu od zawodów w Wiśle i nie wykluczone, że podczas konkursów na skoczni im. Adama Małysza zobaczymy Kubackiego w akcji. Na oficjalne ogłoszenie kadry musimy jednak jeszcze poczekać.

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Marta i Dawid Kubaccy LUKASZ GAGULSKI/AGENCJA SE/East News East News

Marta i Dawid Kubaccy MAREK ZIELINSKI/AGENCJA SE East News

Dawid Kubacki z żoną Martą Marek Dybaś East News





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