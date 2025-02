Wielka klęska Niemców, a potem taka decyzja Horngachera. To już naprawdę koniec

Reprezentacja Niemiec w skokach narciarskich z wielkimi nadziejami podchodziła do rywalizacji na skoczni Mühlenkopfschanze w Willingen w ramach Pucharu Świata - występy przed własną publicznością powinny przecież wręcz uskrzydlać zawodników.

Wszystko faktycznie zaczęło się obiecująco, bo w piątek ekipa niemiecka objęła najniższe miejsce podium w zmaganiach mikstów. Potem jednak było już znacznie gorzej - w sobotnim konkursie indywidualnym najwyżej z podopiecznych Stefana Horngachera uplasował się Felix Hoffmann (15.), dzień później zaś najlepiej poszło Andreasowi Wellingerowi , który był 12. (a do drugiej serii dotarło łącznie tylko dwóch Niemców - drugim był Raimund ). To bez dwóch zdań były wyniki poniżej oczekiwań patrząc na potencjał drużyny...

Stefan Horngacher się nie zawahał. Paschke i Tittel poza Pucharem Świata

W związku z takim przebiegiem zdarzeń trener musiał zdecydowanie reagować - jak poinformowała Sanny Stephan z serwisu Sportschau.de, Horngacher miał podjąć decyzję o tym, aby nie zabierać na współzawodnictwa do Lake Placid i Sapporo Piusa Paschke oraz Adriana Tittela . Panowie w ostatni weekend zajmowali odpowiednio 27. i 31. oraz 45. miejsce ( Tittel startował raz).

Dla Paschke - na którego miejsce wejdzie do kadry Stephan Leyhe - oznaczać będzie to praktycznie koniec marzeń o wywalczeniu w tym sezonie Kryształowej Kuli - doświadczony 34-latek jest na ten moment czwarty w klasyfikacji generalnej PŚ, ale jego strata do lidera Daniela Tschofeniga wynosi obecnie 471 pkt i będzie się w najbliższym czasie jedynie powiększać.