- Mistrzostwa świata w skokach narciarskich i kombinacji norweskiej możemy robić nawet dzisiaj. Po oddaniu Średnich Krokwi jesteśmy gotowi - zadeklarował w rozmowie z "TVP Sport" Andrzej Kozak.

Skoki narciarskie. MŚ w Zakopanem?

Niestety, mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym to impreza, do której zaliczane są również biegi narciarskie, a co za tym idzie, potrzebne są odpowiednie trasy biegowe. Niestety Zakopane nie ma takiej, która spełniałaby normy FIS-u i raczej nie ma szans, by takowa powstała.





Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. PŚ: Zakopane. Piotr Żyła: Jest dobrze, a będzie lepiej. WIDEO INTERIA.TV

Czytaj także: Wojciech Fortuna optymistą przed Pekinem



Jeżeli regulacje w tej sprawie się nie zmienią, Zakopane niestety nie może marzyć o organizacji mistrzostw. Pomysłem na to, jak ominąć tę przeszkodę, jest zrobienie czempionatu w dwóch krajach, co wydaje się całkiem realne, o czym zresztą wspomniał Kozak w rozmowie z "TVP Sport".



- Są takie pomysły nowej rady FIS-u i nowego prezesa. Wydaje się, że to dobry kierunek. Próba organizacji tak wielkich imprez przez jedno miejsce przerasta, jeśli chodzi o zakwaterowanie zawodników, sztabów i kibiców - stwierdził prezes TZN.