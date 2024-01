Wielka euforia po skoku Kamila Stocha, "jakby wygrał zawody". Co za sceny na skoczni

W niedzielnym indywidualnym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem rozgrywanym na Wielkiej Krokwi Kamil Stoch zajął 17. lokatę. Nie jest to wielki powód do radości, lecz druga próba polskiego skoczka niesie sporą dawkę optymizmu na dalszą część sezonu. Kamil Stoch pofrunął w niej 137,5 m, radując swoim skokiem polskich kibiców , którzy mieli nawet nadzieję, że zobaczą jednego z podopiecznych trenera Thomasa Thurnbichler a na podium. Niestety, choć Aleksander Zniszczoł na półmetku rywalizacji zajmował czwarte miejsce, ostatecznie spadł na 11. lokatę.

Skoki narciarskie. Kamil Stoch w dobrym humorze po PŚ w Zakopanem

Po konkursie Kamil Stoch przyznał, że choć nie przyjechał do Zakopanego z dobrym humorem , ten ulegał poprawie z każdym kolejnym skokiem, a po tej ostatniej próbie można mówić o pewniej przemianie.

Cieszę się z dobrych niedzielnych skoków. Zwłaszcza z tego ostatniego. Fajnie, że w taki sposób mogłem zakończyć ten weekend przed własną publicznością. Ten weekend zacząłem z zupełnie innym nastrojem, jeśli chodzi o emocje. Każdego kolejnego dnia czerpałem garściami z całej tej atmosfery zakopiańskich konkursów. Zakończyłem go w zupełnie innym nastroju i z innymi emocjami. Jest pozytywnie

Podczas weekendu z Pucharem Świata Kamil Stoch nie zapomniał o swoich kibicach, dla których znalazł czas i to mimo postawionych "zakazów".

Ci odwdzięczyli się mu po jego drugim niedzielnym skoku. Polski skoczek postanowił więc podziękować im za pośrednictwem mediów społecznościowych, publikując zdjęcie, do którego zapozował wraz ze swoją żoną - Ewą Bilan-Stoch.

I dodał: - Wasza euforia wczoraj po drugim skoku, to było coś niesamowitego, na co niektórzy czekają całą sportową karierę. Darliście się jakbym wygrał te zawody, a ja tak się czułem. Dzięki. Wiem, że nic nie muszę, ale bardzo chcę, a to zasadnicza różnica.