Wichura może storpedować PolSKI Turniej. Fatalne prognozy

Przed nami jeszcze wiele konkursów i wszystko się może szybko zmienić. Bardzo interesujące były dwa pierwsze weekendy zimy, kiedy to mieliśmy do czynienia z gigantyczną dominacją Austriaków i Niemców. Potem jednak powoli sytuacja zaczęła się zmieniać. Zaczęli dochodzić kolejni zwycięzcy zawodów. Przez podium zaczęły się przewijać coraz to nowe osoby. Każdy konkurs przynosił jakieś zmiany

~ tak o dotychczasowych konkursach mówił Sandro Pertile, dyrektor Pucharu Świata w skokach narciarskich.