Wiatr wygrał w Szczyrku. Konkurs Pucharu Świata przerwany, liderem był Polak

Wiatr - to słowo było odmieniane w Szczyrku przez wszystkie przypadki już od kilku dni. Pierwszy w historii Puchar Świata w skokach narciarskich w tej miejscowości miał być wielkim świętem, ale coraz to gorsze prognozy pogody, zapowiadające naprawdę mocne podmuchy, powodowały, że nie brakowało obaw, że o skakaniu na Skalitem w ogóle nie będzie mowy. We wtorek światełkiem w tunelu okazały się treningi i kwalifikacje, ale w środę, w dniu zawodów, przebieg rywalizacji od początku nie był już tak sprawny.