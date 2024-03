Wiatr w Oslo znów kręcił, polscy skoczkowie odkupili winy. Koszmar Noriakiego Kasaiego

Dawid Kubacki i Aleksander Zniszczoł przegrali w sobotę z warunkami panującymi na skoczni w Oslo . Nie oni jedyni. Awansu do drugiej serii nie udało się uzyskać także wielu czołowym skoczkom, na czele z Ryoyu Kobayashim. Na organizatorów po konkursie wylała się fala krytyki . Już przerwana seria próbna zapowiadała, że warunki pogodowe mogą uniemożliwić równą rywalizację.

W konkursie z Polaków najlepiej wypadł Piotr Żyła . "Wewiór" dzięki udanej serii finałowej zanotował awans aż na 12. pozycję. Wysokiego miejsca tym razem nie utrzymał Kamil Stoch . Próba na odległość 121,5 metra sprawiła, że skończył w drugiej dziesiątce, na 16. miejscu. Triumfował, a jakże, Stefan Kraft. Było to dla niego już 11 zwycięstwo w obecnym sezonie.

Kibice liczyli, że w niedzielnym konkursie polscy skoczkowie postarają się zmazać plamę po kiepskim występie w sobotę. O godzinie 13:00 rozpoczęły się kwalifikacje do drugiego konkursu w Oslo, a jako pierwszy na belce startowej pojawił się Dawid Kubacki.

Świetne skoki Kubackiego i Zniszczoła. Przyzwoity Maciej Kot

Dużo bliżej od Kubackiego i Zniszczoła skoczył Maciej Kot. Próba na odległość 122,5 metra pozwoliła 32-latkowi na kwalifikację do konkursu, co nie zawsze było w tym sezonie zasadą. Kompletnie w niedzielę nie poradził sobie Noriaki Kasai, który spadł niemal zaraz po wyjściu z buli. Weteranowi z Japonii zmierzono ledwie 75 metrów.

Ogromny pech Noriakiego Kasaiego. Groźny upadek Sundala

Piotr Żyła oddał bezpieczny, choć nieco króki skok na odległość 127 metrów. Jako że w kwalifikacjach udział brało tylko 52 zawodników, Polacy nie mieli najmniejszych problemów z uzyskaniem awansu do konkursu. To nie udało się Noriakiemu Kasaiemu i zdyskwalifikowanemu Remo Imhofowi. Komentatorzy zdrżeli, gdy skoku nie ustał i zaliczył groźny upadek Kristoffer Sundal. Wyglądało na to, że Norweg doznał urazu, a jego udział w konkursie stanął pod znakiem zapytania.