Wiadomo, co teraz dzieje się ze Schlierenzaurem. Tęskni za skokami

Gregor Schlierenzauer podzielił się swoimi odczuciami rok po zakończeniu sportowej kariery

- Oczywiście nadal oglądam skoki narciarskie i obserwuje poczynania moich byłych kolegów z kadry, ale robię to z pewnym dystansem. Często jestem pytany, czy tęsknię za skokami narciarskimi. Tak, od czasu do czasu brakuje mi uczucia latania. Kiedy jednak myślę o całym wysiłku, podróżowaniu, podporządkowaniu całego życia sportowi, jestem już po prostu tylko wdzięczny za wszystko, co było dane mi przeżyć - tłumaczy.