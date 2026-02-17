Weto ws. trenera dla Tomasiaka. Nie ma wyjątku, decyzja podjęta

Przed rozpoczęciem sezonu Pucharu Świata 2025/2026 Kacper Tomasiak był uważany przede wszystkim za wielką nadzieję polskich skoków, która ma jeszcze czas na to, aby wejść na najwyższy poziom.

19-latek szybko jednak pokazał, że są w nim ogromne pokłady talentu, co potwierdził zdobyciem srebrnego i brązowego medalu na igrzyskach we Włoszech. Największe gratulacje popłynęły po tym w kierunku jego szkoleniowców, którymi są Wojciech Topór (trener kadry B) oraz Robert Majeta (jego asystent). Pomimo tego, że ojciec Kacpra Tomasiaka również zajmuje się szkoleniem młodych skoczków, to już dawno temu zdecydował, że nie chce prowadzić swoich synów.

Rafał Kot o Kacprze Tomasiaku: Komu jak komu, ale jemu nie grozi "sodówka" Polsat Sport

Tata Kacpra Tomasiaka nie trenuje swoich synów. Nieodwracalna decyzja

Jeden z pierwszych trenerów 19-latka, Sławomir Hankus w rozmowie z "Interią Sport" ujawnił, że już przed laty słyszał od Wojciecha Tomasiaka, że ten chce być dla swoich potomków przede wszystkim ojcem, a kwestię szkolenia zostawia innym.

- Kacpra prowadziłem praktycznie od jego pierwszych dni, gdy przyszedł do naszej szkoły sportowej. To miało miejsce ponad 6 lat temu. (...) Wojtek (tata Kacpra - przyp. red.) zawsze powtarzał, że on będzie robił wszystko, żeby swoich dzieci nie szkolić - taką ma zasadę, że chciał sobie zachować ten podział obowiazków "ojciec - trener" i nie chciał mieć bezpośredniego wpływu na szkolenie, chociaż doradzał na co dzień - wyjaśnił.

O ile tata skoczka nie chciał pełnić roli jego trenera w czasie, kiedy Kacper stawiał pierwsze poważne kroki w swojej karierze, to rodzice 19-latka zdają sobie sprawę z tego, że muszą mu pomagać również w inny sposób.

W rozmowie z "TVP Sport" Wojciech Tomasiak potwierdził, że pomagają oni podejmować Kacprowi trudniejsze decyzje, będąc poniekąd jego menadżerami i psychologami w jednym. Jak widać po igrzyskach we Włoszech, świetnie wywiązali się oni ze swoich obowiązków.

Skoki narciarskie. Kacper Tomasiak - srebrny medalista olimpijski A.D. 2026 Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Kacper Tomasiak srebryn medalista Igrzysk Olimpijskich w Mediolan - Cortina 2026 Olimpik/Action Plus/Shutterstock East News

Kacper Tomasiak Iwańczuk East News

Jakub Mensik - Jan Choinski. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport