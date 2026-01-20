Ważny komunikat FIS ws. igrzysk. Maciusiak już wie, nie będzie zadowolony

W ostatnich sezonach polscy skoczkowie narciarscy prezentowali się wyraźnie poniżej poziomu, do którego przez lata przyzwyczaili kibiców. Zawodnicy, którzy jeszcze niedawno dominowali na arenie międzynarodowej, dziś nie odgrywają już pierwszoplanowych ról. Kamil Stoch, Dawid Kubacki oraz Piotr Żyła w obecnym cyklu Pucharu Świata znacznie częściej walczą o awans do serii finałowej niż o podia. O ile w ogóle są powoływani na zawody w tym cyklu.

Tej zimy liderem naszej kadry niespodziewanie został debiutujący w Pucharze Świata Kacper Tomasiak, który w tym sezonie prezentuje najbardziej stabilną formę spośród "Biało-Czerwonych". Jego postawa jest jednym z nielicznych powodów do optymizmu w trudnym dla polskich skoków okresie, a eksperci już nazywają go godnym następcą Kamila Stocha.

Mimo słabszej dyspozycji pozostałych Polaków kibice mieli nadzieję, że trener Maciej Maciusiak będzie mógł wystawić czterech podopiecznych w konkursach skoków narciarskich podczas igrzysk olimpijskich. Niestety, tak się jednak nie stanie.

FIS ogłasza ws. kwot startowych na igrzyska. Już wszystko jasne

W niedzielę dobiegł końca półtoraroczny okres kwalifikacyjny w skokach narciarskich do igrzysk. Dzień później Międzynarodowa Federacja Narciarska i Snowboardowa opublikowała oficjalny podział miejsc olimpijskich dla poszczególnych reprezentacji narodowych.

Zgodnie z wymogami Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, we Włoszech wystąpi łącznie 100 skoczków - po 50 kobiet i mężczyzn. Maksymalna kwota startowa dla każdej federacji, zarówno w rywalizacji kobiet, jak i mężczyzn, wynosiła cztery miejsca.

W przypadku mężczyzn czteroosobowe limity mogły zdobyć wyłącznie te reprezentacje, które w olimpijskim rankingu miały czterech zawodników do TOP25 zestawienia. Warunek ten spełniły jedynie Austria i Niemcy. Jeśli chodzi o "Biało-Czerwonych" Maciej Maciusiak będzie mógł wystawić jedynie trzech swoich podopiecznych.

Oznacza to, że trener naszych skoczków stanie przed trudnym wyborem, jeśli chodzi o nazwiska zawodników, których zabierze ze sobą na XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo.

Maciej Maciusiak Marcin Golba/NurPhoto AFP

Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki LUKASZ SZELAG/REPORTER Reporter

Kacper Tomasiak PZN materiały prasowe

