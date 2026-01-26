Ważne wieści ws. Stocha, ale co się stało później. To koniec. 19-latek na drodze

Polski Komitet Olimpijski oficjalnie zatwierdził i ogłosił w poniedziałek (26 stycznia) skład naszej reprezentacji na rozpoczynające się 6 lutego XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Polska reprezentacja będzie liczyła 60 zawodniczek i zawodników.

Wśród nich znajdzie się trzech skoczków narciarskich: Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek i Kamil Stoch. Dla tego ostatniego będą to szóste i zarazem ostatnie igrzyska w karierze. Przedstawiciele PKOl-u przekazali, że Stoch oraz Natalia Czerwonka będą chorążymi reprezentacji podczas ceremonii otwarcia.

To koniec. Mistrz ze Szwajcarii nie wystąpi na ZIO 2026

Tymczasem ze Szwajcarii napłynęły wieści ws. wielkiego nie tylko skoczka z Zębu, ale także Adama Małysza - Simona Ammanna, który był na siedmiu igrzyskach olimpijskich. Czterokrotny złoty medalista nie znalazł się w reprezentacji Szwajcarii. W ogłoszonym w poniedziałek przez trenera Bine Norcicia składzie Helwetów są Gregor Deschwanden, Sandro Hauswirth i 19-letni Felix Trunz.

W tegorocznym sezonie Ammann zajmuje 47. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Najlepszy występ zanotował 20 grudnia w Engelbergu. Zajął wówczas 20. miejsce.

Ammann o krok od rekordu. To koniec nadziei

Tym samym Ammann stracił szansę na występ w ósmych igrzyskach z rzędu. Debiutował w 1998 roku w Nagano, ale najgłośniej o nim było w Salt Lake City oraz Vancouver, gdy wywalczył po dwa złote medale. Wówczas w pokonanym polu pozostawiał m.in. Adama Małysza.

Gdyby 44-latek pojechał do Włoch, to wyrównałby rekord wszech czasów. Osiem razy w zimowych igrzyskach uczestniczyli japoński skoczek Noriaki Kasai oraz niemiecka łyżwiarka szybka Claudia Pechstein.

Simon Ammann Daniel Karmann AFP

Simon Ammann AFP

Simon Ammann AFP

