Ważne wieści ws. Stocha, ale co się stało później. To koniec. 19-latek na drodze

Zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo zbliżają się wielkimi krokami. Polski Komitet Olimpijski zatwierdził właśnie skład naszej reprezentacji. Pojawiły się także ważne wieści ws. Stocha. Tymczasem zapadła ważna decyzja ws. czterokrotnego mistrza olimpijskiego. To koniec. Na drodze stanął 19-latek.

Polski Komitet Olimpijski oficjalnie zatwierdził i ogłosił w poniedziałek (26 stycznia) skład naszej reprezentacji na rozpoczynające się 6 lutego XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Polska reprezentacja będzie liczyła 60 zawodniczek i zawodników.

Wśród nich znajdzie się trzech skoczków narciarskich: Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek i Kamil Stoch. Dla tego ostatniego będą to szóste i zarazem ostatnie igrzyska w karierze. Przedstawiciele PKOl-u przekazali, że Stoch oraz Natalia Czerwonka będą chorążymi reprezentacji podczas ceremonii otwarcia.

    To koniec. Mistrz ze Szwajcarii nie wystąpi na ZIO 2026

    Tymczasem ze Szwajcarii napłynęły wieści ws. wielkiego nie tylko skoczka z Zębu, ale także Adama Małysza - Simona Ammanna, który był na siedmiu igrzyskach olimpijskich. Czterokrotny złoty medalista nie znalazł się w reprezentacji Szwajcarii. W ogłoszonym w poniedziałek przez trenera Bine Norcicia składzie Helwetów są Gregor Deschwanden, Sandro Hauswirth i 19-letni Felix Trunz.

    W tegorocznym sezonie Ammann zajmuje 47. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Najlepszy występ zanotował 20 grudnia w Engelbergu. Zajął wówczas 20. miejsce.

    Ammann o krok od rekordu. To koniec nadziei

    Tym samym Ammann stracił szansę na występ w ósmych igrzyskach z rzędu. Debiutował w 1998 roku w Nagano, ale najgłośniej o nim było w Salt Lake City oraz Vancouver, gdy wywalczył po dwa złote medale. Wówczas w pokonanym polu pozostawiał m.in. Adama Małysza.

    Gdyby 44-latek pojechał do Włoch, to wyrównałby rekord wszech czasów. Osiem razy w zimowych igrzyskach uczestniczyli japoński skoczek Noriaki Kasai oraz niemiecka łyżwiarka szybka Claudia Pechstein.

