Ważne wieści ws. Dawida Kubackiego. Ogłasza to wprost. "Światełko w tunelu"

Stękała i Kot szybowali w trakcie serii treningowych najdalej z biało-czerwonych, jednak w trakcie kwalifikacji w ich skoki widocznie wkradł się lekki stres i presja. Udało im się zakwalifikować do sobotniego konkursu, choć zajęli kolejno 31. i 37. miejsce. Dalej od nich skakali Kubacki, Żyła i Wąsek. Mimo to fakt, że całej piątce udało się uzyskać prawo do występu w zawodach pucharu świata w Klingenthal napawa kibiców optymizmem.

Ekspert prognozuje udane zawody dla Dawida Kubackiego

Tutaj nie było przypadku i te próby były już takie "fajne". Widać, że cały czas jest wykonywana konsekwentna praca, która przynosi skutki. Nie można chcieć czegoś od razu, bo potem robi się jeden krok do przodu, ale po chwili dwa do tyłu. Sam Dawid w wywiadach pokazał, że podchodzi do tego z inną energią

Kubacki podobnie jak reszta kadry słabo wszedł w nowy sezon, choć do tej pory uzbierał najwięcej punktów w klasyfikacji pucharu świata. Zajmuje mimo to dopiero 24. miejsce z dorobkiem 27 punktów. Nie udało mu się do tej pory zakwalifikować się do serii finałowej podczas pierwszego konkursu w Lillehammer na małej skoczni. Według Jakuba Kota w sobotę może spisać się najlepiej spośród podopiecznych Thomasa Thurnbichlera.