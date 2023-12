Decyzja o powołaniu do kadry A Macieja Kota okazała się jak na razie całkowicie nietrafiona. Skoczek ani razu nie uzyskał kwalifikacji do serii finałowej, a miewał problemy również z uzyskaniem kwalifikacji do konkursu. Rozczarowuje również Paweł Wąsek, który ostatnie punkty w Pucharze Świata zanotował na małej skoczni w Lillehammer. Jako że za pasem inauguracja Turnieju Czterech Skoczni, w środowisku pojawia się wiele głosów za tym, żeby biało-czerwoni odpuścili turniej i skupili się na treningach i powrocie do formy.