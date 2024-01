- Czasem w życiu trzeba się zastanowić nad priorytetami. W moim przypadku chodzi głównie o rodzinę: dwuletnie dziecko i żonę, która także pracuje. Trudno to pogodzić z pracą w sportach zimowych. Ona polega na tym, że w tygodniu pracujesz w biurze, a w weekendy na zawodach. Przez to bardzo mało czasu spędzam z rodziną. I doszedłem do wniosku, że nie jestem w stanie pogodzić jednego i drugiego. Rodzina z oczywistych względów wygrała - uzasadnił w rozmowie ze wspomnianym portalem.

Na razie do końca sezonu zostanę, na okres trzymiesięcznego wypowiedzenia. Odhaczamy jednak ten rozdział, popracuję troszkę z rodziną. Nie mówię, że nie wrócę nigdy do sportów zimowych, bo to było jedenaście lat, przepracowałem tu jedną trzecią mojego życia. Dużo serca w to włożyłem, ale muszę się zająć swoim domem i dzieckiem. Tak, żeby za jedenaście lat nie powiedziało, że nie wie, jak nazywa się ojciec, jak wygląda i kim jest, bo jest zagoniony. Początek roku to czas, gdy można się rozejrzeć za innymi opcjami, alternatywami. Nie mógłbym takiej decyzji podjąć we wrześniu, czy w kwietniu. Postawiłbym wtedy zarząd w o wiele trudniejszej sytuacji

Decyzja sekretarza była niespodziewana nawet dla prezesa PZN Adama Małysza. - Jestem bardzo zaskoczony. Gdy zostałem dyrektorem skoków i kombinacji norweskiej, to po dwóch latach namówiłem go, żeby został sekretarzem generalnym. Mieliśmy gdzieś w głowie, że może jak w przyszłości będę prezesem, to on dalej będzie sekretarzem. To też miało na mnie duży wpływ, że zgodziłem się kandydować do roli prezesa. Mam nadzieję, że w jakiejś roli zostanie w związku. Jak nie sekretarza, to może jakiejś innej, ale że dalej będzie z nami pracował - powiedział 46-latek.