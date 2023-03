Klemens Murańka przed dwoma sezonami spisywał się bardzo dobrze. Dwukrotnie plasował się w "10" konkursów Pucharu Świata. To był dla niego życiowy sezon. Ostatniej zimy jednak kompletnie zawiódł i wiosną trafił do grupy regionalnej w Polskim Związku Narciarskim .

Skoki narciarskie. Wciąż drzemie w nim duży potencjał

To pokazuje, że w Murańce, medaliście mistrzostw świata w drużynie z 2015 r., wciąż drzemie niewykorzystany potencjał. Problem leży tylko w tym, jak go wyzwolić. Sam zakopiańczyk doskonale wie, gdzie leży jego problem.

- Przede wszystkim muszę wszystko dobrze poukładać w głowie. Tu jest klucz do dobrego skakania. Szkoda, że ten sezon tak się ułożył, bo bardzo ciężko przepracowałem cały okres przygotowań, ale też w zimie nie próżnowałem. Zabrakło jednak wyników. Zaczęły się pojawiać błędy, które spowodowane były presją, jaką na siebie narzuciłem. Po prostu za bardzo chciałem się pokazać z dobrej strony, a wystarczyło skakać normalnie. Gdyby teraz zaczynał się sezon, to wiem, że wyglądałoby to zupełnie inaczej - powiedział Murańka.