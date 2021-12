Organizatorzy konkursów Pucharu Świata zgodnie z regulaminem mogą wystawić dodatkową pulę zawodników z tzw. grupy krajowej, liczącej maksymalnie sześciu zawodników. Taka sytuacja może mieć miejsce dwukrotnie w sezonie. Dlatego kraje, które organizują więcej konkursów, muszę wybierać, w których dać szansę dodatkowej grupie.

Turniej Czterech Skoczni: Kadra Niemców na Oberstdorf

Przed Turniejem Czterech Skoczni, który jak zwykle rozpoczyna się w Oberstdorfie, Niemcy zdecydowali, że na inaugurację imprezy nie skorzystają z tej możliwości, zostawiając ją sobie na noworoczne zmagania w Garmisch-Partenkirchen.





Na Schattenbergschanze zobaczymy zatem siódemkę Niemców. Do Karla Geigera, Markusa Eisenbichlera, Piusa Paschke, Constantina Schmida, Stephane'a Leyhe i Andresa Wellingera dołączy Severin Freund, który wywalczył dodatkowe miejsce dla swojego kraju udanymi startami w Pucharze Kontynentalnym.



Niemiecka prasa sugeruje, że GaPa będziemy mogli zobaczyć między innymi Richarda Freitaga, który jak na razie nie może przebić się do kadry A, ale jeśli nic się nie zmieni, dostanie szansę zaprezentowania się w Turnieju Czterech Skoczni.