Ważą się losy Maciusiaka, a tu takie wieści. Żona Małysza wszystko ujawniła

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Polskie skoki narciarskie przeżywają trudny okres, a przyszłość trenera Macieja Maciusiaka stoi pod znakiem zapytania. Zanim jednak zapadnie kluczowa decyzja władz z Polskiego Związku Narciarskiego na temat przyszłości szkoleniowca, ten postanowił skorzystać z czasu wolnego i wybrał się na urlop. I to w wyjątkowym towarzystwie.

Izabela Małysz pojechała z mężem na urlop. Towarzyszą im Maciej Maciusiak z żoną
Andrzej Kulpita/East News, Pawel WodzynskiEast News

Sytuacja polskich skoczków narciarskich w ostatnich sezonach nie była najlepsza. Nacja, która jeszcze niedawno uchodziła za jedną z potęg w tej dyscyplinie, dziś w rywalizacji Pucharu Świata odgrywa raczej drugoplanową rolę. W minionym sezonie jedynym zawodnikiem z Polski, który regularnie zdobywał punkty do klasyfikacji generalnej, PŚ był debiutujący w cyklu Kacper Tomasiak. Pozostali reprezentanci, w tym byli liderzy kadry - Dawid Kubacki, Kamil Stoch i Piotr Żyła - nie odgrywali już tak znaczących ról. Zresztą podobny obrazek można było dostrzec również w poprzednich sezonach.

Nic więc dziwnego, że słabsze wyniki "Biało-Czerwonych" wywołały falę dyskusji. Eksperci, dziennikarze i kibice głośno zastanawiali się, czy Maciej Maciusiak powinien nadal pełnić funkcję głównego trenera kadry. Rafał Kot w rozmowie ze "Sport.pl" zdradził, że w Polskim Związku Narciarskim zaplanowano spotkanie na 15 kwietnia, a ostateczna decyzja odnośnie przyszłości trenera Maciusiaka ma zapaść tydzień później, a dokładniej 22 kwietnia.

Tomasiak oficjalnie milionerem. Niebywałe, jak zareagował i co ogłosił

Adam Małysz i Maciej Maciusiak razem na urlopie. Zapozowali do zdjęć z małżonkami

Sam szkoleniowiec nie zamierza jednak biernie czekać na werdykt działaczy. Wykorzystał ten czas na chwilę oddechu i udał się z małżonką na urlop nad polskie morze. Co ciekawe, podczas tego wypadu towarzyszą im prezes Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz oraz jego małżonka Izabela.

Zarówno Małysz, jak i jego żona są bardzo aktywni w mediach społecznościowych. Ich profile na Instagramie cieszą się dużą popularnością - konto byłego mistrza świata obserwuje ponad 247 tysięcy osób, a jego żony ponad 39 tysięcy. To właśnie małżonka legendarnego "Orła z Wisły" podzieliła się w social mediach zdjęciami z wyjazdu nad Morze Bałtyckie. Nie zabrakło także kadrów w towarzystwie trenera Macieja Maciusiaka i jego drugiej połówki, Anny. 

Trzy osoby pozują razem w różnych nadmorskich lokalizacjach: na tle morza, obok żółtej łodzi rybackiej oraz na drewnianym molo, ubrane w ciepłe kurtki i okulary przeciwsłoneczne, obejmują się i uśmiechają do aparatu.
Izabela i Adam Małyszowie wybrali się na urlop z Anną i Maciejem Maciusiakami

Małysz zadzwonił do Maciusiaka. Krótki komunikat do trenera. "Było nam przykro"

Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski - Zastal Zielona-Góra. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

