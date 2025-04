Zniszczoł i Kubacki nie mieli litości dla Thurnbichlera. Te słowa wywołały burzę

" Jestem bardzo zadowolony z tej decyzji. Moim zdaniem Maciek [Maciusiak] już dawno powinien objąć to stanowisko " - mówił Aleksander Zniszczoł. "Na pewno nie będzie tyle mieszania, takiego zamętu i chaosu ze wszystkim, bo to był główny problem przez ostatnie 2,5 roku. Nasz były już trener nie potrafił 'ustatkować się', że jak robimy tak, to robimy tak" - stwierdził z kolei przed kamerą Eurosportu Dawid Kubacki.

Paweł Wąsek: Trenujemy, by być dobrymi skoczkami, a nie świetnymi reporterami

Wąsek ocenił też jasno to, jak przebiegł rozbrat z trenerem i jak zareagowali Zniszczoł oraz Kubacki. "Na pewno lepiej by było, jakby wyglądało to inaczej. Szkoda, że tak to się zakończyło, ale to są emocje na zawodach, frustracja. Czasem powie się po prostu coś, czego się później będzie żałowało. Tak to jest. My trenujemy całe życie, żeby być dobrymi skoczkami, a nie świetnymi reporterami. Stąd myślę, że da się to zrozumieć" - tłumaczył zawodnik.