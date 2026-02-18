Wąsek wrócił do Polski. I ogłasza ws. Tomasiaka. Zaskakująca prawda

- Dobrze to brzmi. Całe życie trenowało się po to, żeby takie medale zdobywać. Cieszę się, że to jedno marzenie zostało spełnione - powiedział Paweł Wąsek w rozmowie z Damianem Michałowskim w "Dzień Dobry TVN" nawiązując do faktu, że od poniedziałkowego konkursu w Predazzo można tytułować go mianem wicemistrza olimpijskiego.

Rozmowa z naszym 26-letnim skoczkiem została przeprowadzona w Ustroniu, z którego pochodzi i do którego dopiero co wrócił po pełnej emocji olimpijskiej delegacji. Filmiki z powitania naszego srebrnego medalisty trafiły już nawet do sieci. A co o przygotowanej dla niego niespodziance mówi sam zainteresowany?

Rodzina, przyjaciele, najbliżsi przyjechali wczoraj to mojego rodzinnego domu. Tam mnie przywitali. Była zimna płyta, ale szczerze mówiąc tyle się działo, że nawet nie jadłem. Nie skupiałem się na jedzeniu. Spędzałem czas z najbliższymi

I dodał: - Wczoraj trochę z rodzinką i najbliższymi poświętowaliśmy, ale koniec końców sezon trwa. Dalej mamy o co walczyć, więc - że tak powiem - trzeba wracać do roboty.

Ujawnił także kulisy medalowej celebry na miejscu, w Predazzo, która - jak się okazuje - była niezwykle skromna. - Dużo obowiązków było jednak po tym konkursie. Finalnie koło wpół do pierwszej w nocy wróciliśmy do hotelu. Z częścią teamu siedliśmy w naszej salce i wypiliśmy to "przysłowiowe" piwo. Ale bez bez szaleństw, no bo każdy był też już potwornie zmęczony. Każdy chciał wracać do domu. Wiedzieliśmy, że rano trzeba wstać, wpakować się do auta i jechać. Więc jakiegoś wielkiego świętowania nie było. Mam nadzieję, że na to przyjdzie czas po sezonie - powiedział Paweł Wąsek.

Skoki narciarskie. Paweł Wąsek wciąż o skakaniu w parze z Kacprem Tomasiakiem

Damian Michałowski zapytał naszego reprezentanta również o rywalizację w parze z Kacprem Tomasiakiem, który nagle wyrósł na idola całej sportowej Polski i jednego z najlepszych skoczków w całej stawce. Zawodnik LKS-u Klimczok Bystra wyjechał ostatecznie z Włoch z trzema medalami olimpijskimi, choć jak dotąd nigdy nie stał na podium w zawodach Pucharu Świata.

- W duecie z takim Kacprem, to chyba dodaje trochę energii, trochę dmucha w skrzydła i pod narty - zagadnął Pawła Wąska jego rozmówca. A jego odpowiedź może być dla niektórych zaskakująca, bo obecność Kacpra Tomasiaka przysparzała mu więcej dodatkowej presji, niż radości.

- Stresu też trochę dodaje, gdy wiesz, że masz świetnie dysponowanego kolegę w teamie, żeby mu tego nie zepsuć, nie ukrywam - przyznał Paweł Wąsek.

Paweł Wąsek IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Erlhof/Imago Sport and News/East News East News

Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek, zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina 2026 ANNE-CHRISTINE POUJOULAT AFP

Rafał Kot: Nie pamiętam zawodnika, który byłby w tym wieku tak odporny psychicznie. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport